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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 23:49
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    • 02.11.2021 23:49
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    Kasım ayı kira artış oranı ne kadar 2021? TÜİK (TEFE TÜFE) kasım ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı!

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı hakkında araştırmalar yapılıyor. TÜİK tarafından duyurulan enflasyon rakamları kira artış oranında belirleyici oluyor. 3 Kasım tarihinde açıklanacak ekim ayı enflasyon oranıyla birlikte bu ay kiralara ne kadar zam geleceği belli olacak. Ev sahibi ve kiracılar enflasyon oranını öğrenip kira artış oranı hesaplamalarına başlayacak. Peki, TEFE TÜFE kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Kasım ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı kira artış oranı ne kadar 2021? Kira zammı hesaplama ekranı!

    Kasım ayının ilk günlerinde kiralara gelecek zam merak ediliyor. Her ay başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Son dönemde kira fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlar kasım ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, TEFE TÜFE kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kasım ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!

    KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte Kasım kira artış oranı da belli olacak. Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü belli olacak.

    KASIM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Mevcut kira bedeli: 1000 TL

    Zam oranı: yüzde 16,42

    Zam bedeli 164,20 TL

    Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL

        YASAL KİRA ZAMMI NASIL YAPILIR?

        Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE'ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

        Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

        YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

        Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı kira artış oranı ne kadar 2021? TÜİK (TEFE TÜFE) kasım ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı!
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