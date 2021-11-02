Kasım ayı kira artış oranı ne kadar 2021? TÜİK (TEFE TÜFE) kasım ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı!

Kasım ayının ilk günlerinde kiralara gelecek zam merak ediliyor. Her ay başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Son dönemde kira fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlar kasım ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, TEFE TÜFE kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kasım ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!