Kasım ayı kira artış oranı ne kadar 2021? TÜİK (TEFE TÜFE) kasım ayı kira artış oranı son dakika açıklandı mı? Kira zammı hesaplama ekranı!

Kasım ayının ilk günlerinde kiralara gelecek zam merak ediliyor. Her ay başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. Son dönemde kira fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlar kasım ayı kira artış oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, TEFE TÜFE kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kasım ayı kira zammı hesaplama ekranı 2021!
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte Kasım kira artış oranı da belli olacak. Enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: yüzde 16,42
Zam bedeli 164,20 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL