Market alışverişleri ve sağlık harcamaları için 300 TL indirim yapılıyor! 31 Aralık son gün!

Türk Ekonomi Bankası doğrultusundan emekli vatandaşlar amacıyla çok mühim bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Bonus'a gelen emekli müşterilere market ve sıhhat harcamalarında 300 TL'ye varan indirim uygulanacağı ifade edildi. Söz hususu kampanya amacıyla başvuruların 31 Ekim'de sona ereceği belirtilmişti. Fakat kampanya detayları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.
KAMPANYANIN DETAYLARI
Söz konusu kampanyanın diğer detayları ise şöyle oldu:
Kampanyadan yararlanmak için TEB Şubeleri, Direkt Satış Kanallarımız, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi, ATM ve SMS kanallarından başvuru yapabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Nasıl kazanırım?
TEB kredi kartınız ile 100 TL ve üzeri market ve sağlık harcamalarınıza %20, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca 300 TL indirim kazanabilirsiniz. İndiriminiz, her alışverişinizden sonra, market ve sağlık harcamasını yaptığınız kredi kartına otomatik olarak yansıtılacaktır.
Diğer detaylar:
1 Şubat - 31 Aralık tarihleri arasında ilk kez kredi kartı başvurusu yapan ve yeni onaylanan kredi kartı ile 100 TL ve üzeri sağlık ve market harcaması yapan müşterilerimiz yararlanabilecektir.
Müşterilerimiz TEB Şubeleri, Direkt Satış Kanallarımız, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi, ATM ve SMS kanallarından başvuru yapabilir.
1 Şubat 2021 tarihi öncesi açık kredi kartı olan veya 1 Şubat 2021'den sonra bu kartını iptal ettirmiş müşterilerimiz kampanyaya dahil değildir.