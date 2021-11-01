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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 13:50
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    • 01.11.2021 13:50
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    Market alışverişleri ve sağlık harcamaları için 300 TL indirim yapılıyor! 31 Aralık son gün!

    TEB Bonus'a gelen emekli müşterilerimize market ve sağlık harcamalarında 300 TL'ye varan indirim yapılıyor. TEB kredi kartınız ile 100 TL ve üzeri market ve sağlık harcamalarınıza %20, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca 300 TL indirim kazanabilirsiniz. İndiriminiz, her alışverişinizden sonra, market ve sağlık harcamasını yaptığınız kredi kartına otomatik olarak yansıtılacaktır.

    takvim.com.tr
    Market alışverişleri için 300 TL indirim yapılıyor! 31 Aralık son gün!

    Türk Ekonomi Bankası doğrultusundan emekli vatandaşlar amacıyla çok mühim bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Bonus'a gelen emekli müşterilere market ve sıhhat harcamalarında 300 TL'ye varan indirim uygulanacağı ifade edildi. Söz hususu kampanya amacıyla başvuruların 31 Ekim'de sona ereceği belirtilmişti. Fakat kampanya detayları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.


    KAMPANYANIN DETAYLARI

    Söz konusu kampanyanın diğer detayları ise şöyle oldu:

    Kampanyadan yararlanmak için TEB Şubeleri, Direkt Satış Kanallarımız, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi, ATM ve SMS kanallarından başvuru yapabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Nasıl kazanırım?

    TEB kredi kartınız ile 100 TL ve üzeri market ve sağlık harcamalarınıza %20, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca 300 TL indirim kazanabilirsiniz. İndiriminiz, her alışverişinizden sonra, market ve sağlık harcamasını yaptığınız kredi kartına otomatik olarak yansıtılacaktır.

    Diğer detaylar:

    1 Şubat - 31 Aralık tarihleri arasında ilk kez kredi kartı başvurusu yapan ve yeni onaylanan kredi kartı ile 100 TL ve üzeri sağlık ve market harcaması yapan müşterilerimiz yararlanabilecektir.

    Müşterilerimiz TEB Şubeleri, Direkt Satış Kanallarımız, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi, ATM ve SMS kanallarından başvuru yapabilir.

    1 Şubat 2021 tarihi öncesi açık kredi kartı olan veya 1 Şubat 2021'den sonra bu kartını iptal ettirmiş müşterilerimiz kampanyaya dahil değildir.

        Kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanılabilir.

        Her takvim ayı içerisinde en fazla 50 TL indirim kazanılabilir. İndirim kazanma hakkı 1 Şubat 2021 tarihi itibari ile başlamış olup 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecektir.

        Kazanılan indirim karta anında yansıtılacaktır. Kampanya müşteri bazında gerçekleştirilecektir. Sade Kart, ticari kartlar, banka kartları, sanal kartlar ve ek kartlar kampanyaya dahil değildir.
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        Haberler Ekonomi Market alışverişleri ve sağlık harcamaları için 300 TL indirim yapılıyor! 31 Aralık son gün!
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