İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Kasım’da ikinci el otomobiller ne kadar? ÖTV indirimi sonrasında değişiklik oldu mu?

KASIMDA 2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Henüz böyle bir bilgi yok, yakın zamanda fiyatlar oldukça artmıştı.

Oto galerici Mehmet Çakmakgil, araç satışlarının son dönemde üç katına çıktığını belirterek, "Araç fiyatları da buna bağlı olarak yüzde 20 ila 30 arasında artmış durumda. Müşterilerimizin araç ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Normalde 10-15 arabayla duruyorduk. Şu anda ise 5-6 aracımız kaldı. Araç satışlarını fiyat artışlarının da etkilediğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakırköy 24. Noter görevlisi Osman Ziya Kaya, otomobil alım satımının son dönemde hareketli olduğunu söyleyerek, "Noterlerde hemen hemen her gün yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlar araç alım ve satım gerçekleştiriyor. Özellikle 4-5 yıldır araçlara çok yoğun bir talep var" dedi.