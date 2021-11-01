İHA ne zaman işlem görecek? İHA hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İhlas Haber Ajansı halka arzı sonuçlandı mı?

İHA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Grubu, yeni bir halka arza imza attı. İhlas Grubu Şirketlerinden olan İhlas Haber Ajansı (İHA) hisseleri halka arz edildi. 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldiği belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.