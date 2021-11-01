Gözler oradaydı! İhtiyaç sahiplerine Kasım-Aralık-Ocak ayı kış desteği müjdesi! Yakacak, kömür ve elektrik yardımı nasıl alınır?

Vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ısınabilmek amacıyla devlet doğrultusundan verdiği yakacak yardımlarının içeriğini merak ederken, bu yardımlardan kimlerin faydalanabileceğini ve yardım miktarının ne olduğunu öğrenmek istiyor. İşte yakacak yardımları konusu ile ilgili bütün bilinmesi gerekenler... Devlet yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yapar. Bu yardımlardan yararlanmak amacıyla mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Başvuru ardından bireyin yardım etmeye muhtaç bulunduğu belirleme edildikten sonra yardımlar yapılır. Yetkililer müracaat yapan kişileri belirti edilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inleme neticesinde bir karar verilir.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz." dedi.
Kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.
Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi:
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" dedi.
Devlet kömür yardımı yapan kuruluşlar
Yakacak yardımı yapan kurumlar şu şekildedir:
Sosyal Yardımlaşma vakfı
Belediyeler
Sivil Toplum Kuruluşları
İl Valilikleri
Kaymakamlıklar
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.
Devletten yakacak yardımı almak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
KİMLER YAKACAK YARDIMINA BAŞVURABİLİR?
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/32ünden az olan haneler başvuru yapabilir?