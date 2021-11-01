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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 16:39
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    • 01.11.2021 16:41
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    Gözler oradaydı! İhtiyaç sahiplerine Kasım-Aralık-Ocak ayı kış desteği müjdesi! Yakacak, kömür ve elektrik yardımı nasıl alınır?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi süresince gereksinim sahibi kişilerin Yakacak ve Elektrik giderlerine Destek olmak amacıyla toplamda 2,5 milyar TL yardım vereceklerini açıkladı. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti. Bu anlamda asgari 500 kg kömür yardımı mütevelli heyetinin takdiri ile miktar belirlenir. Yakacak yardımına başvuru için T.C. nüfus cüzdanı yerlidir.

    takvim.com.tr
    İhtiyaç sahiplerine kış desteği verilecek! Yakacak ve elektrik yardımı nasıl alınır?

    Vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ısınabilmek amacıyla devlet doğrultusundan verdiği yakacak yardımlarının içeriğini merak ederken, bu yardımlardan kimlerin faydalanabileceğini ve yardım miktarının ne olduğunu öğrenmek istiyor. İşte yakacak yardımları konusu ile ilgili bütün bilinmesi gerekenler... Devlet yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yapar. Bu yardımlardan yararlanmak amacıyla mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Başvuru ardından bireyin yardım etmeye muhtaç bulunduğu belirleme edildikten sonra yardımlar yapılır. Yetkililer müracaat yapan kişileri belirti edilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inleme neticesinde bir karar verilir.

    ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

    Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz." dedi.

    Kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi:

    "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" dedi.


    Devlet kömür yardımı yapan kuruluşlar

    Yakacak yardımı yapan kurumlar şu şekildedir:

    Sosyal Yardımlaşma vakfı

    Belediyeler

    Sivil Toplum Kuruluşları

    İl Valilikleri

    Kaymakamlıklar

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

    Devletten yakacak yardımı almak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

    KİMLER YAKACAK YARDIMINA BAŞVURABİLİR?

    Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/32ünden az olan haneler başvuru yapabilir?

        ÖDEME DÖNEMİ NE ZAMANDIR?

        Yılda bir kez kış dönemi öncesi yakacak yardımı yapılır.

        ÖDEME TUTARI NE KADARDIR?

        Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile miktar belirlenir. Yakacak yardımına başvuru için T.C. nüfus cüzdanı yerlidir.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! İhtiyaç sahiplerine Kasım-Aralık-Ocak ayı kış desteği müjdesi! Yakacak, kömür ve elektrik yardımı nasıl alınır?
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