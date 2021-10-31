Kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Kiradan düşülebilen masraflar hangileri? Bina bakım-onarım, site giderleri kime ait?

Kira ödemeleri ve masrafları hakkında çoğu kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Kimi zaman evle ilgili kimi zaman binayla alakalı masraflar kiracıya kalabiliyor. Bu nedenle binalardaki ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım-onarım giderlerinin kiracıya mı ev sahibine mi ait olduğu merak edilenler arasında. Peki, kiracı ve ev sahibi hangi masrafları öder? Hangi masraflar kira bedelinden düşer? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!
KİRACI VE EV SAHİBİ HANGİ MASRAFLARI ÖDER?
Son dönemde fahiş kira artışları gündemde. Son 1 yılda kiralarda görülen iki kat artış bütçeleri oldukça zorladı. Kira ödemeleri hane gelirleri üzerinde önemli bir pay oluştururken kimi zaman evle ve binayla ilgili çıkan bazı masraflar da kiracıya ek yük getirebiliyor. Ancak kiracı, bazı masrafları kira bedelinden düşebiliyor. Kiracıların, kiradan düşebileceği masraflarla ilgili hakları kanunlarla korunuyor.
Posta'nın haberine göre, kiralanan ev ya da işyeri sonradan ayıplı duruma gelirse (evde bir tesisat sorunu, küf, rutubet, kombi bozulması gibi) kiracı, ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir. Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir. Bu durumda onarım işlemini gösteren faturayı ev sahibine teslim etmesi önemli.
Binalardaki ortak kullanım alanlarıyla ilgili bakım-onarım giderleri de mülk sahibine aittir. Örneğin dış cephe boya badanası, mantolama, asansör bakım masrafları, bina tesisatında onarım, tadilat gibi masrafları mülk sahibi öder. Ancak mülk sahibi bu borcunu ödemezse kiracının kapısı çalınabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kat malikinin giderlere yönelik borcundan kiracılar veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.
Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Boya, badana buna örnek olabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.