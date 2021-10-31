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    • Ekonomi
    • 31.10.2021 09:03
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    • 31.10.2021 09:03
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    Bugün dolar ne kadar? 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro nasıl bir seyir izleyecek?

    Ekim ayının son gününde piyasalarda yaşanan son gelişmeler vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle gözler Kasım ayına çevrildi. Kasım ayında ABD Merkez Bankası ve TCMB tarafından düzenlenecek toplantılar yatırımların yönünde belirleyici etken olacak. Peki, 31 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    Bugün dolar ne kadar? 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    31 Ekim sabah saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan hareketlilik ve yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin arama yaptığı '1 dolar kaç TL?' Sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 31 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    31 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,5886

    Dolar satış: 9,5907

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,0705

    Euro Satış: 11,1573

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 13,1044

    Pound satış: 13,1775

        FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7'nci toplantısını 2-3 Kasım tarihinde gerçekleştirecek. 21-22 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelen ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakma kararı almıştı.

        DOLAR VE ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

        Kasım ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gerçekleştirilecek. 2-3 Kasım tarihlerinde alınan karar doğrultusunda dolar ve ONS altın fiyatlarında büyük hareketliliğin görülmesi bekleniyor. FED'in önümüzdeki toplantıda faiz indirimi kararı alması halinde ONS altın fiyatında yükselişin görülmesine ve ülkemizde altın fiyatlarının yukarı yönlü tetiklenmesine neden olacağı belirtiliyor.

        21-22 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelen ABD Merkez Bankası, toplantı sonrası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

        18 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan TCMB toplantısında ise yeni bir faiz indirimi kararının alınması beklentiler arasında yerini alıyor. Toplantı sonrası yeni bir faiz indirimi kararın ise dolar kurunda yukarı yönlü harekete hali ile altın fiyatlarının yeniden rekor seviyelere taşınmasına neden olacağı belirtiliyor.

        Bilindiği üzere Merkez Bankası 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği toplantıda 200 baz puan faiz indirimi karı almış ve dolar kurunda sert yükselişlere neden olmuştu.
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        Haberler Ekonomi Bugün dolar ne kadar? 31 Ekim dolar, euro ve sterlin kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro nasıl bir seyir izleyecek?
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