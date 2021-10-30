Turizm şirketleri pandemiyi fırsata çevirdi! Yabancı turiste başka yerli turiste başka fiyat çektiler

Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.
Salgından en çok etkilenen sektörler arasında, turizm de vardı.
Aşılamayla birlikte, karantina esnetildi, ülkeler uçuş yasaklarını kaldırdı. Bu durum en çok otelcilere yaradı.
Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.
Salgından en çok etkilenen sektörler arasında, turizm de vardı.
Aşılamayla birlikte, karantina esnetildi, ülkeler uçuş yasaklarını kaldırdı. Bu durum en çok otelcilere yaradı.
Ancak birçok turizm acentesi fiyatlar konusunda yabancı turiste ayrıcalık tanıdı!
Geçtiğimiz sezonda yüksek fiyatlardan yakınan yerli turist, önümüzde yaz için rezervasyon yapmak isteyince şaştı kaldı!