Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turizm şirketleri pandemiyi fırsata çevirdi! Yabancı turiste başka yerli turiste başka fiyat çektiler

    Turizm şirketleri pandemiyi fırsata çevirdi. Türkiye’nin en lüks otellerini yabancı turistler için uygun fiyata rezerve etti. Ancak yerli müşterileri için aynı hassasiyeti göstermedi. Aradaki fiyat farkını görenler, “İnsaf” dedi!

    Her şey dahil vurgun

    Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

    Salgından en çok etkilenen sektörler arasında, turizm de vardı.

    Aşılamayla birlikte, karantina esnetildi, ülkeler uçuş yasaklarını kaldırdı. Bu durum en çok otelcilere yaradı.

        Ancak birçok turizm acentesi fiyatlar konusunda yabancı turiste ayrıcalık tanıdı!

        Geçtiğimiz sezonda yüksek fiyatlardan yakınan yerli turist, önümüzde yaz için rezervasyon yapmak isteyince şaştı kaldı!

        Çünkü yerli ve yabancı turiste verilen fiyatlar arasında adeta uçurum vardı!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İnce’ye davul - zurna şoku!
        Haberler Ekonomi Turizm şirketleri pandemiyi fırsata çevirdi! Yabancı turiste başka yerli turiste başka fiyat çektiler
            SON DAKİKA