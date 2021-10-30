İstanbul Havalimanı, 3 yılda 31 ödül aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 3 yılda toplam 31 ödül ve sertifika aldığını belirterek, buranın 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı' arasında yer aldığını, ayrıca 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir Havalimanı' ödüllerine layık görüldüğünü ifade etti.

2014'te temeli atılan ve Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nın, birçok özelliğiyle Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını kaydetti. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını belirtti. Karaismailoğlu, burada 347 uçuş noktasıyla, 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Covid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni havayolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor."