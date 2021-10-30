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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 13:54
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    • 30.10.2021 13:58
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    İş Bankası ve ING Bankası’ndan sıfır ve 2.el araç alımı için 50.000 TL kredi fırsatı! 48 ve 60 vadeyle hayallere kavuşun

    Son zamanlarda çoğu vatandaş kendi arabalarını alabilmek amacıyla değişik kredileri başvurmaktadırlar. İş Bankası ve ING Bank’ın yaptığı kampanyaya göre sıfır ya da ikinci el vasıta satın alımları amacıyla 50.000 TL taşıt kredisi verileceği açıklandı. Türkiye’de her geride bıraktığımız gün vasıta fiyatlarının yükselmesi ile İş Bankası ve ING Bank'ın yaptığı taşıt kredisi kampanyası çoğu vatandaşın yüzünü güldürdü.

    takvim.com.tr
    İş Bankası ve ING Bankası’ndan sıfır ve 2.el araç alımı için 50.000 TL kredi fırsatı!

    Hayallerindeki aracı satın alabilmek amacıyla destek İş Bankası ve ING Bank'tan geldi! İş Bankası ve ING Bank alacağımız her türlü vasıta amacıyla 50.000 TL taşıt kredisi veriyor! Vatandaş birikimleriyle otomobil satın almak istiyorlarsa ING Bank'ın 60 ay vade aylık 1.407 TL ödeme şartıyla verdiği 50.000 TL taşıt kredisinden yararlanabilirler. İş Bankası ise 48 ay vadeyle aylık 1.580,09 TL ödeme sunuyor. Bizde bu sebeple İş Bankası ve ING Bank'ın hazırlamış olduğu taşıt kredisine dair birçok detayı siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

    İNG BANK 50.000 TL 60 AY VADE

    İŞ BANKASI 50.000 TL 48 AY VADE

        ING Bank'ın Taşıt Kredisine Dair Detaylar

        Birçok vatandaşın da bildiği üzere bankalar verdikleri taşıt kredisinde mecburi sigortalar dahilinde krediye artı ekstra masraflar çıkarılmaktadır. Ancak ING Bank'ın müşterileri amacıyla hazırladığı 50.000 TL'lik taşıt kredisinde sigorta yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sayede müşterilerinin çektiği taşıt kredilerinde ekstra harcamalar meydana çıkmaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Ayrıca ING Bank'ın hazırlamış bulunduğu taşıt kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar çekecekleri krediyi teminat olarak satın aldıkları aracı da gösterebilmektedirler. Bu şekilde ekstra değişik bir teminat göstermek mecburiyetinde kalmazsınız. ING Bank'tan çekeceğiniz taşıt kredileri, satın alacağınız otomobilin fatura diğerine göre geri ödeme planları oluşturulmaktadır. Mesela 120000 TL'lik bir vasıta amacıyla 48 ay vade 300.000 TL fiyatındaki vasıta amacıyla 36 ay vade imkânı müşterilerine sunulmaktadır.

        Taşıt Kredisi Nedir?

        Günümüzde süregelen bankacılık tüketimi arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Ancak taşıt kredisi nedir sorusu son derece merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

        Onun haricinde kalan ödenecek tutar şahıs doğrultusundan ödenmektedir. Birçok banka değişik vade ve taksit ile faiz oranları ile tüketicilerine taşıt kredisini kullandırmaktadır. Bir oran birikmişi olan, araba almaya kuvveti yetmeyen şahıslar amacıyla taşıt kredisi son derece idealdir. Bu kredi vasıtası ile nice araba hayali olan şahıslar sonucunda hayaline kavuşmuşlardır.
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        Haberler Ekonomi İş Bankası ve ING Bankası’ndan sıfır ve 2.el araç alımı için 50.000 TL kredi fırsatı! 48 ve 60 vadeyle hayallere kavuşun
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