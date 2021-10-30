İş Bankası ve ING Bankası’ndan sıfır ve 2.el araç alımı için 50.000 TL kredi fırsatı! 48 ve 60 vadeyle hayallere kavuşun

Taşıt Kredisi Nedir?

Günümüzde süregelen bankacılık tüketimi arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Ancak taşıt kredisi nedir sorusu son derece merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

Onun haricinde kalan ödenecek tutar şahıs doğrultusundan ödenmektedir. Birçok banka değişik vade ve taksit ile faiz oranları ile tüketicilerine taşıt kredisini kullandırmaktadır. Bir oran birikmişi olan, araba almaya kuvveti yetmeyen şahıslar amacıyla taşıt kredisi son derece idealdir. Bu kredi vasıtası ile nice araba hayali olan şahıslar sonucunda hayaline kavuşmuşlardır.