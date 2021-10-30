İş Bankası ve ING Bankası’ndan sıfır ve 2.el araç alımı için 50.000 TL kredi fırsatı! 48 ve 60 vadeyle hayallere kavuşun

Hayallerindeki aracı satın alabilmek amacıyla destek İş Bankası ve ING Bank'tan geldi! İş Bankası ve ING Bank alacağımız her türlü vasıta amacıyla 50.000 TL taşıt kredisi veriyor! Vatandaş birikimleriyle otomobil satın almak istiyorlarsa ING Bank'ın 60 ay vade aylık 1.407 TL ödeme şartıyla verdiği 50.000 TL taşıt kredisinden yararlanabilirler. İş Bankası ise 48 ay vadeyle aylık 1.580,09 TL ödeme sunuyor. Bizde bu sebeple İş Bankası ve ING Bank'ın hazırlamış olduğu taşıt kredisine dair birçok detayı siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.
İNG BANK 50.000 TL 60 AY VADE
İŞ BANKASI 50.000 TL 48 AY VADE