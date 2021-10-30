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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 12:11
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    • 30.10.2021 12:13
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    Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı

    Bankalara borcu tespit edilen çoğu vatandaşın borç kapatma kredisinin gelmesi amacıyla günler sayarken borç kapatma kredisi haberi geldi. Borç kapatma kredisi 1.59 faiz oranları ile 15.000 TL’ye kadar vatandaşlara sunulmaktadır. 15.000 TL’ye kadar olan borçlarınız amacıyla çekebileceğiniz borç kapatma kredisi 36 ay vade ile geri ödeme planı oluşturabilir ve ilk ödemenizi 3 ay ertelemeli olarak başlatabilmektesiniz. Eğer sizlerin de kamu ya da özel bankalara ait borçlarınız varsa ve kapatmakta sorun çekiyorsanız ya da geciktirdiyseniz devlet destekli borç kapatma kredisinden kolaylıkla faydalanabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

    Vatandaşların borçlarını kapatması amacıyla çıkarılan borç kapatma kredisi 1,59 faiz oranları ile başladı! Borç kapatma kredisine dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde! Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, kişilerin borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat yaparak bütün kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.

    ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

    Kredi kampanyası, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olup dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.

    Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.

    Müşterimizseniz, ing.com.tr ''Hemen Başvur''dan, ING İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredinizi anında kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Müşterimiz değilseniz, kredinizin onaylanmasının ardından, şubeye gitmeden evraklarınızı kurye aracılığı ile tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.

    3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 31 Aralık 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.

        Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nakit iade özelliği, bankamızdan;

        5.000 TL'ye kadar faiz oranı %0,99,

        5.001- 20.000 TL arası %1,39,

        20.000 TL üzerinde ise %1,59 altında faiz oranı ile kredi kullanan müşteriler için geçerli olmaz.

        ING Kredi Noktası'ndan yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerli olur.

        20.000 TL altı kredi kullanımlarından yansıyan avantajlı faiz oranları, ilk kredi kullanımı için yansır. Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırımlarında yansıyacak Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faiz oranı %1,59'dur.

        %1,59 faiz oranından kredi notu 1850 ve üzeri olan müşteriler faydalanır. Belirtilen faiz oranları 3.000-80.000 TL arası tutarlar için 3-36 ay vadede geçerlidir. ING müşterisi olmayanlar için kimlik teyit süreci şubeye gitmeden kurye ile tamamlanabilir. ING, kampanya koşullarında değişiklik yapma ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkını saklı tutar.

        BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

        Belli başlı şartlara sahip olan borç kapatma kredisi, çoğu banka doğrultusundan veriliyor. İşte o şartlar:

        Devam eden meşru ya da idari bir takibin olmaması isteniyor.

        Gelirinizi resmi ve doğru bir biçimde belgelemeniz gerekiyor.

        Konut kredileri haricinde istenilen vade tutarının 36 ayı geçmemesi bekleniyor.

        Güncel kredi borçlarınızın toplamını gösteren bir belgeyi, kredi çekeceğiniz bankaya vermeniz isteniyor.

        Eğer evliyseniz ve bir ipotek hali söz konusuysa, eşinizin rızasını gösteren bir belge isteniyor.

        Talep edilen taksitlerin, aylık gelirinizin yarısını geçmemesi önemle beyan ediliyor.

            BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

            Borç kapatma kredisi vasıtası ile aniden çok olan borçlarını tek noktada toplayabiliyorsunuz. Bu sayede ayrı ayrı ödeme gerçekleştirmek yerine tek bir noktaya ödeme yapıyorsunuz.

            Diğer bankalardaki borçlarınız, borç kapatma kredisi çekeceğiniz bankaya aktarım ediliyor. Dilerseniz aynı taksitlere ödemeye devam ediyorsunuz.

            Dilerseniz 36 ay vade imkanıyla taksit tutarınız da düşüş ortaya geliyor.

            Ödemelerinizi derli toplu ödemeye başlıyorsunuz ve kredi notunuz yükseliyor.

            BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BAZI BANKALAR

            ING Bank

            Vakıfbank

            TEB

            QNB Finansbank

            Şekerbank

            Akbank

            Denizbank

            Garanti BBVA

            BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

            Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, kişilerin borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat yaparak bütün kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.
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            Haberler Ekonomi Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı
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