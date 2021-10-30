Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı

Vatandaşların borçlarını kapatması amacıyla çıkarılan borç kapatma kredisi 1,59 faiz oranları ile başladı! Borç kapatma kredisine dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde! Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, kişilerin borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat yaparak bütün kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.
ING BANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Kredi kampanyası, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olup dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.
Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
Müşterimizseniz, ing.com.tr ''Hemen Başvur''dan, ING İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredinizi anında kullanabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Müşterimiz değilseniz, kredinizin onaylanmasının ardından, şubeye gitmeden evraklarınızı kurye aracılığı ile tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz.
3 ay erteleme kampanyası 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 31 Aralık 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.