Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde! ING, Vakıf, TEB, QNB, Şekerbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA başvurular başladı

Vatandaşların borçlarını kapatması amacıyla çıkarılan borç kapatma kredisi 1,59 faiz oranları ile başladı! Borç kapatma kredisine dair çoğu ayrıntı haberimizin içeriğinde! Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, kişilerin borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat yaparak bütün kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.