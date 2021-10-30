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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 16:13
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    • 30.10.2021 16:13
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    Aylık 4.500 TL ek gelir! Evden çıkmadan çalışın! Emekli, ev hanımı, öğrenci ve işsiz herkes yapabilir!

    Günümüzde yiyecek ve meşrubat ürünlerinde katkı maddelerinin tüketimi hayli artış gösterdiği amacıyla, sıhhat bir hayat sürdürmek isteyen insanlar organik besin tüketimine daha çok ehemmiyet vermeye başlamışlardır. Bu amaçla arazisi ya da bahçe sahibi olup, evde ek iş gerçekleştirmek isteyen bireyler amacıyla organik besin yapımcılığı gerçekleştirmek iyi bir fırsattır. Evde ek iş fikirleri sırayla şunlardır; Günümüzde evde oluşturulan işler arasında evden hayat koçluğu işi de artmıştır. Hayat koçluğu, alakalı kurslar aracılığı ile sertifika alarak gerçekleşmektedir.

    takvim.com.tr
    Aylık 4.500 TL ek gelir! Evden çıkmadan çalışın!

    Tüm dünyayı etkileri altına alan Covid-19 salgınının getirdiği neticelere bağlı olarak, evde ek iş arayan kişilerin sayısında da son derece büyük artış olmuştur. Ev hanımlarına, işsizlere, ek iş arayanlara evde ek kazanç yolları neler, evde ek iş veren firmalar var mı, evde ek iş ilanları neler, evden çalışarak para kazanmak olası mü, evde ek iş paketleme, maske yapımı, mandal montajı, nikah şekeri ve bebek şekeri yapımı, sabun imalatı gibi iş fikirleri nasıl hayata geçirilir, evden para kazanılır mı?

    EVDE REKLAM İZLEME İŞİ 2021

    Evde online olarak para kazanmak istiyorsanız reklam izleyebilirsiniz. İnternetten para kazanmak isteyenler için birçok firma reklam izleme işi vermektedir. Arama motorlarına işin tanımını yazarak doğrudan bu işi veren firmalara ulaşabilirsiniz.

    EVDE MANDAL YAPMA İŞİ 2021

    Mandal, en çok talep gören plastik ve ucuz ürünlerdendir. Evde mandal yaparak para kazanabilirsiniz. Evde mandal yapma işinde 2 parça halindeki plastik parçaları ve ortasındaki metal kısmı bir araya getirerek mandallar oluşturulmaktadır. Basit tarzda çalışma içeren bu işte parça başı ödeme alabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgedeki plastik ürün imalat firmalarıyla iletişime geçerek mandal işi yapabilirsiniz.

    EVDE ANKET DOLDURMA İŞİ 2021

    Firmalar, müşteri dönüşlerine çok önem vermektedir. Anket şirketleri de online olarak anket doldurma işleri sunmaktadır. Online hizmet sunan anket firmalarına ulaşarak siz de araştırmalara katılabilirsiniz. Anket başına, anket türüne göre ücretlendirme sunan bu firmalardan bilgisayar başında çalışarak para kazanabilirsiniz.

    EVDE BİLEKLİK, KÜPE, KOLYE YAPARAK, TAKI TASARIMI İLE PARA KAZANMA FIRSATI

    Günümüzde belediyeler tarafından açılan çok sayıda takı tasarım kursu bulunmakla beraber YouTube üzerinden bile izleyerek öğrenebileceğiniz takı tasarımı sayesinde kısa sürede büyük kazançlar elde etmeniz mümkündür. Bunun için biraz arkadaş çevreniniz geniş olması ya da sosyal medyayı aktif olarak kullanmanız yeterli olacaktır.

    Yapmış olduğunuz takıları kendiniz satabileceğiniz gibi yine evlerde takı yapımı ve boncuk paketleme işlerine de başvuru yapabilirsiniz. Sıfır sermaye ile yapabileceğiniz bu iş ile ayırdığınız zaman ve el becerisine göre yüksek tutarlarda ek gelir elde etmeniz mümkündür.

        Ürün Paketleme İşleri: Günümüzde ürün paketleyerek evde gelir sağlayan insanları sayısı oldukça çoktur. Bu işi veren firmalar ve fabrikalar aracılığı ile evde paketleme işi yaparak kazanç sağlanabilmektedir. Evde kına, kürdan, mandal, çorap, balon, takı ürünleri, sabun, plastik bardak ve çatal kaşık ve nikâh şekeri paketleme gibi işler yapılabilmektedir. Paketleme işlerini veren firmalara, toptancılara ve fabrikalara internet üzerinden ya da yakın çevredeki işyerlerini araştırmak suretiyle ulaşılabilmektedir.

        El İşi Ürünleri Üretip Satmak: Evde el işleri yapıp satmak günümüzde çoğu kadının gerçekleştirdiği iş kollarından biridir. Hırka, yelek, örgü, patik, oyalı eşarplar ve dantel ürünleri yapılıp satılabilmektedir. Bunların yanı sıra bileklik, kolye, küpe gibi takı eşyaları yapıp satmakta mümkün olmaktadır. Bu ürünlerin satışı ise, sosyal medya hesaplarından, çeşitli toptancılar aracığıyla ya da pazarlarda rahatlıkla yapılabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Aylık 4.500 TL ek gelir! Evden çıkmadan çalışın! Emekli, ev hanımı, öğrenci ve işsiz herkes yapabilir!
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