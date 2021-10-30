Almayan pişman oluyor! Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı

ZİRAAT BANKASI İCRALIK TARLA, ARSA İHALESİNE NASIL KATILIR?

Türkiye'nin tüm illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş bulunduğu icralık tarla ihalelerine basitlik ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan evvelce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek dilediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır.

Bunun niçin ise ihaleye gireceğiniz tarlanın satış muhammen bedel yani tahmini olarak biçilen asgari bedelini ödemeniz tir. Bu bedeli de tespit edilen fiyatın en az %6 olmaktadır. Yani 100.000 TL bir satış ön görülen tarlanın 6.000 TL sini bankaya yatırmanız gerekir. Peki, satın alacağınız yani ihaleye Ziraat bankası üzerinden çıkarılan tarlayı nasıl göre bilir ihaleye nasıl katılabilirsiniz?