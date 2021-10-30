Almayan pişman oluyor! Ziraat Bankası 4850 metrekare araziyi 9.900 TL fiyatla satılığa çıkardı

Türkiye'nin bütün illerinden Ziraat bankasının düzenlemiş olduğu icralık tarla ihalelerine kolaylık ile katıla bilirsiniz. bu ihalelere katılmadan önce yapmanız gereken ilk şey ihaleye girmek istediğiniz tarlayı belirlemeniz olacaktır. Bunun neden ise ihaleye gireceğiniz tarlanın satış muhammen bedel yani tahmini olarak biçilen asgari bedelini ödemenizdir.
ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI
Ziraat Bankası'nın ekim ayı Kasım ayı başında satışa çıkardığı alabilmek isteyenler amacıyla birtakım duyuruları aktarıyoruz. Aşağıda yer alan tablolar Ziraat Bankası'nın internet sitesinden alınmıştır.
ZİRAAT BANKASI YENİ SATIŞ İLANLARI