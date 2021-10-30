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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 12:43
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    • 30.10.2021 12:43
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    Ak Parti'den yüzbinleri emekli edecek! 2022 yılı EYT formülü ortaya çıktı! Emeklilikte yaşa takılanlar için o adım atılıyor

    Özellikle pandemi döneminde zor halde kalan vatandaşlara rahat soluk aldıracak, 3600 Ek gösterge, EYT çiftçiler gibi bir çok husus masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu mühim hususlara dair çalışmalara imza atacak. Özellikle EYT alanında yapılacak olan çalışma oldukça önemli. Bu bağlamda EYT'de fikir edinilen formülün yaşama geçirilmesi halinde ise çok büyük bir kesimin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. Şuan da Türkiye'de EYT düzenlemesini bekleyenlerin adedinin 4 milyon seviyesinde bulunduğu tahmin ediliyor. AK Parti kaynakları “Bekleme süresinin geriye çekilmesi ile önemli sayıda bir grubun emekli olacağı tahmin ediliyor” dedi.

    takvim.com.tr
    Ak Parti’den yüzbinleri emekli edecek! 2022 yılı EYT formülü ortaya çıktı!

    Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar ismini veren sigortalılar bu zamanlarda kendileri amacıyla bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki senelerde da sık sık gündeme gelen ve bu hususta mali ve idari boyutuyla alakalı çalışmalar oluşturulan EYT konusu ile alakalı Çalışma Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma yapacak. Bu hususta çoğu formül üstünde duruluyor. İşte genç yaşta emekli olmak isteyenler amacıyla formüller ortaya çıktı.

    EYT'DE REVİZYON FORMÜLÜ

    Hükûmetin gündemine gelen bir diğer husus ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT). Uzun vakittir kamuoyunda tartışılan EYT'yle alakalı bir tesir analizi ve maliyet hesabı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Prim gün miktarını doldurmasına rağmen, yaşını doldurmadığı amacıyla emekliliği hak edemeyenlerle alakalı yeni bir 'vakit düzenlemesi' yapılması planlanıyor.

    Emekli olmak amacıyla yaş kriterini bekleyenlere yönelik, bekleme vakitsinin 2 ya da 3 sene geriye çekilmesi formülü tartışılıyor. Bu formülün yaşama geçmesi durumunda, EYT'li bir şahıs, örnek olarak emekli olmak amacıyla 55 yaşını bekliyorsa, bu vakit 2 ya da üç sene geri çekilecek, 55 yerine 52 yaşında emekliliği hak edecek. Türkiye'de prim gün miktarını doldurmasına rağmen, yaşını tamamlamadığı amacıyla emekli olamayan aşağı yukarı 5 milyon şahıs bulunuyor.

    AK Parti kaynakları "Bekleme vakitsinin geriye çekilmesi ile mühim sayıda bir grubun emekli olacağı öngörü ediliyor" dedi.

    SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine bayan ise 20 erkek ise 25 senelik hizmet zamanını tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Genellikle 1990'lı senelerde meydana çıkan popülist siyasetler ile 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zaman ki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her sene açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum durumuna getirilmişti.

    SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi.

    Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE İSTİYOR?

        Emeklilikte yaşa takılanlar 'oyun oynanırken kural değiştiğini' belirterek 1999 da çıkartılan kademeli yaş şartının uygulanmamasını istiyor. Onlar kadınsa 20 erkekse 25 yıllık primleri dolduranların yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanmasını istiyor.

        HOMOJEN BİR YAPI VAR

        Erken emeklilik meselesi çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu. İçinde hem SSK'lılar hem Bağkurlular hem de memur olanlar var. Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı. Herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.

        HANGİ FORMÜLLER VAR?

        Bu talepler üzerine yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı. Ancak bu konunun sadece idari boyutu olmayıp mali boyutu da bulunduğu için ortaya çıkacak bütçe yükü de çalışmalarda dikkate alınıyor. Çünkü yapılan bazı çalışmalarda aynı anda 500 binden fazla kişinin emekli olabileceği bunun da mali bir boyutunun da olduğu hesaplanıyor. Bu yüzden formüllerde mali boyut da öne çıkıyor.

        BİRİNCİ FORMÜL FORMUL KISMİ EMEKLİLİK: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

        İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI: Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor. Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek . Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

        ÜÇÜNCÜ FORMÜLDE İSE PRİMİN TAMAMLANMASI: Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

        DÖRDÜNCÜ FORMÜL ALMANYA SİSTEMİ: Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.

        BEŞİNCİ FORMÜL FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.
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        EYT çıkıyor mu? Çıkarsa ne olacak? İşte 5 formül...
        Haberler Ekonomi Ak Parti'den yüzbinleri emekli edecek! 2022 yılı EYT formülü ortaya çıktı! Emeklilikte yaşa takılanlar için o adım atılıyor
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