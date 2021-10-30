Ak Parti'den yüzbinleri emekli edecek! 2022 yılı EYT formülü ortaya çıktı! Emeklilikte yaşa takılanlar için o adım atılıyor

Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar ismini veren sigortalılar bu zamanlarda kendileri amacıyla bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki senelerde da sık sık gündeme gelen ve bu hususta mali ve idari boyutuyla alakalı çalışmalar oluşturulan EYT konusu ile alakalı Çalışma Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bir çalışma yapacak. Bu hususta çoğu formül üstünde duruluyor. İşte genç yaşta emekli olmak isteyenler amacıyla formüller ortaya çıktı.
EYT'DE REVİZYON FORMÜLÜ
Hükûmetin gündemine gelen bir diğer husus ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT). Uzun vakittir kamuoyunda tartışılan EYT'yle alakalı bir tesir analizi ve maliyet hesabı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Prim gün miktarını doldurmasına rağmen, yaşını doldurmadığı amacıyla emekliliği hak edemeyenlerle alakalı yeni bir 'vakit düzenlemesi' yapılması planlanıyor.
Emekli olmak amacıyla yaş kriterini bekleyenlere yönelik, bekleme vakitsinin 2 ya da 3 sene geriye çekilmesi formülü tartışılıyor. Bu formülün yaşama geçmesi durumunda, EYT'li bir şahıs, örnek olarak emekli olmak amacıyla 55 yaşını bekliyorsa, bu vakit 2 ya da üç sene geri çekilecek, 55 yerine 52 yaşında emekliliği hak edecek. Türkiye'de prim gün miktarını doldurmasına rağmen, yaşını tamamlamadığı amacıyla emekli olamayan aşağı yukarı 5 milyon şahıs bulunuyor.
AK Parti kaynakları "Bekleme vakitsinin geriye çekilmesi ile mühim sayıda bir grubun emekli olacağı öngörü ediliyor" dedi.
SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine bayan ise 20 erkek ise 25 senelik hizmet zamanını tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Genellikle 1990'lı senelerde meydana çıkan popülist siyasetler ile 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zaman ki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her sene açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum durumuna getirilmişti.
SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi.
Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz