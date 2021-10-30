Ak Parti'den yüzbinleri emekli edecek! 2022 yılı EYT formülü ortaya çıktı! Emeklilikte yaşa takılanlar için o adım atılıyor

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine bayan ise 20 erkek ise 25 senelik hizmet zamanını tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Genellikle 1990'lı senelerde meydana çıkan popülist siyasetler ile 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zaman ki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her sene açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum durumuna getirilmişti.

SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi.

Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz