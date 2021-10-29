Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu...

Ulusal Faktoring halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde halka arz firmaları ile ilgili bilgiler sıklıkla araştırılıyor ve özellikle yatırımcılar son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. İşte tüm detaylar...
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU!
Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.