PTT'den 200-400-600 TL ödeme anında alın! 12 ay boyunca alabiliyorsunuz! İşte ödeme şartları ve detaylar

DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Fakat 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi halinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

Doğum yardım parası (DYS) amacıyla hak sahipleri 1 ay amacıylada PTT giderek paralarını çekebilir. Hem de kamu işçisi olan bireylerin gerçekleştirdikleri sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan bireylerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar amacıyla doğum parası hak olarak sayılmaktadır.