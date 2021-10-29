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    • Ekonomi
    • 29.10.2021 13:46
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    • 29.10.2021 13:46
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    PTT'den 200-400-600 TL ödeme anında alın! 12 ay boyunca alabiliyorsunuz! İşte ödeme şartları ve detaylar

    Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bayanlara yönelik çok sayıda sosyal yardım verilmektedir. Bakanlıkça belirti edilen kriterleri taşıyan kadınlar bu sosyal yardımları almaya hak kazanırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan ödemeler amacıyla anne ya da baba müracaat yapabilmektedir. Peki bu parayı alabilmek amacıyla şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 senesinde başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?

    takvim.com.tr
    PTT’den 200-400-600 TL ödeme anında alın! 12 ay boyunca alabiliyorsunuz!

    Devlet sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Her çocuk amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla 200-400-600 TL arası parasal yardımda bulunuyor. Doğum parası alabilmeniz amacıyla Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Aynı vakit da mavi kartı olan şahıslar de doğum parasından faydalanabilir. Bir başka etken de annenin vefat etmiş olması, Türk vatandaşı olmaması ya da mavi kart sahibi olmaması gibi etkenlerde baba kendi kimliği ile doğum parası amacıyla başvurabilir. Peki bu parayı alabilmek amacıyla şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 senesinde başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?

    DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

    15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Fakat 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi halinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

    Doğum yardım parası (DYS) amacıyla hak sahipleri 1 ay amacıylada PTT giderek paralarını çekebilir. Hem de kamu işçisi olan bireylerin gerçekleştirdikleri sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan bireylerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar amacıyla doğum parası hak olarak sayılmaktadır.

    DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini amacıyla e-devlet üzerinden yapılabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" aratarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama neticelerinde çıkan "Doğum parası sorgulama" opsiyonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir başka tekniği de alakalı Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı davetiye merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapılabilir ve lüzumlu verileri alabilirsiniz.

    Doğum yardımı ödemeleri oluşturulan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay amacıyla da hak sahipleri doğrultusundan PTT şubelerinden temin edilmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        YARIM GÜN İZNİ NEDİR?

        SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni ardından birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda ise 6 ay vakit ile yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu vakit 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor.

        Kadın isterse haftalık çalışma zamanı olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur vasıtasıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye tabi değil.

        DOĞUM YARDIMI NEDİR?

        Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi ardından doğan/doğacak her bir çocuk amacıyla bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.
        Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması durumunda anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması ya da annenin vefat etmiş olması durumunda söz hususu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

        DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin ya da babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve ardından gerçekleşen canlı doğumlar amacıyla verilir. Bu tarihten evvelce doğan çocuklar amacıyla Doğum Yardımı verilmez. Fakat ödeme miktarına temel çocuk sırasının tespitinde, başka bir söyleyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
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        Haberler Ekonomi PTT'den 200-400-600 TL ödeme anında alın! 12 ay boyunca alabiliyorsunuz! İşte ödeme şartları ve detaylar
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