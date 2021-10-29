İHA halka arz hangi bankalar? İHA borsada ne zaman işlem görecek? İHlas Haber Ajansı İHA hisse kodu, fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.İhlas Haber Ajansı'nın halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyan yatırımcılar ekonomi gündeminde İHA halka arzı ile ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.