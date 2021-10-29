En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin: Ziraat Bankası duyurdu!

Özellikleri
Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası cinsinden 1-730 gün arası vadeli olarak açabilir, vade bitiminde anaparanızı faiziyle eş güdümlü geri alabilirsiniz.
Vadeli hesaplardan vadesinden evvelce kısmen ya da tamamiyle iade isteğinde bulunulması ve Bankanın bu isteği kabul etmesi hâlinde, hesaba vadesiz faiz seviyesi uygulanarak ödeme yapılır.
Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, aynı vade zamanı ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz seviyesi ile yenilenir.
Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene ve kırık vadeli olarak açtırabilirsiniz. Vade bitiminde anaparanızı faiz getirisiyle eş güdümlü geri alabilirsiniz
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