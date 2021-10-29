En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin: Ziraat Bankası duyurdu!

Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de etkinlik gösteren bir kredi kuruluşunun vatan içi şubelerinde gerçek şahıslar adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere husus olmayan Türk Lirası, döviz ve değerli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara dair faiz reeskontları toplamının 150 Bin Türk Lirası'na kadar olan alanı sigorta kapsamındadır.