Bu arabalar bu fiyatlardan yok satıyor: Devlet Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL’den satacak!

Otomobil satın alabilmek isteyenler amacıyla mühim bir duyuru yapıldı. Söz hususu duyuruya göre, 18 yaşından büyük herkes ucuz araba satın alabilmek amacıyla müracaatta bulunabilir. Ticaret Bakanlığı doğrultusundan yayınlanan vasıta satış listesinde Mercedes Benz E 180 arabayı 205.500,00 TL'den alabilirsiniz. Haciz işlemleri uygulanmış vasıtalar icralık olur ve vakit vakit çok ideal fiyatlarda maliye müdürlükleri doğrultusundan satışa sunulur. Birçok şahıs bu işlemin yapıldığını duysa da icradan araba nasıl alınır konusu ile ilgili pek çok düşünce sahibi olmaz.
Marka / Model
MERCEDES-BENZ / E 180
Yıl 2015 Vites Tipi
Otomatik Yakıt Tipi BENZİNLİ Renk SİYAH Motor Gücü115 KW Araç Sınıfı HUSUSİ Anahtar Yok Icra Dosya Numarası GAZİPAŞA (ANTALYA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/230 TLMT. (Talimat)
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ARAÇTA 27.710,90 TL HASAR KAYDI BULUNMAKTADIR ÖN VE ARKA KISIMDAN HASAR ALMIŞ MOTOR KAPUTU ÖN TAMPON ARKA TAMPON SOL ÖN ÇAMURLUK ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞMİŞ LASTİKLER İYİ DURUMDA
İl ANTALYA
İlçe GAZİPAŞA
İhalenin Yapılacağı Adres Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı No:186 Yaşar Yediemin Gazipaşa