Nakit ihtiyacı olan emeklilere duyuruldu! Ek koşulsuz şartsız anında 1000 TL hesaplarınıza yatacak





2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?



Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.



MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.



EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR ÖDENECEK?



Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2.500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla bu tutar artabiliyor.



YENİ EMEKLİ OLAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?



Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.