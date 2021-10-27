İHA halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İhlas Haber Ajansı borsada ne zaman işlem görecek? İHA hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 26 Ekim tarihinde başlayan halk arz süreci sona erdi mi İHA'nın borsada işlem göreceği tarih belli oldu mu?Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran İhlas Haber Ajansı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.