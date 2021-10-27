28 Ekim benzine indirim son dakika! 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total...

Benzin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Dün EPGİS tarafından yapılan açıklamada benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin üzerine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim beklendiği ileri sürüldü. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!