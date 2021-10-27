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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 10:12
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    • 27.10.2021 10:12
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    28 Ekim benzine indirim son dakika! 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total...

    Araç sahibi olan milyonlarca kişi güncel benzin fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Dün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamayla 27 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim beklendiği ileri sürüldü. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    28 Ekim benzine indirim son dakika! 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi?

    Benzin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Dün EPGİS tarafından yapılan açıklamada benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin üzerine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim beklendiği ileri sürüldü. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, benzine dün 28 kuruşluk zam gelmişti.

    Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



        EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.
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