Ve sonunda netleşti! SGK emeklilerine ödemeler başladı: Hesaba en az 500 TL yatırılıyor!

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş amacıyla duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlandı. Bu kapsamda emeklilerin hesaplarına en az 500 TL yatırılıyor.
Vakıfbank'ın promosyon ödemesine ilişkin açıklamaları ise şöyle:
Promosyon ödemesine ek avantajlar
VakıfBank ATM'lerinden günlük 2.000-TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.
Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)
Çağrı Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.