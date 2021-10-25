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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 12:28
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    • 25.10.2021 12:54
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    Ve sonunda netleşti! SGK emeklilerine ödemeler başladı: Hesaba en az 500 TL yatırılıyor!

    Emekliler 2022 maaş zamlarını beklerken, bankalar da promosyon açıklamalarında bulunuyorlar. Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, emekli maaşını, VakıfBank vasıtasıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 sene vakit ile emekli maaşını almayı taahhüt etmeleri durumunda en az 500 TL ödeme gerçekleştireceğini duyurdu. Emekli maaşını Vakıfbank’tan alan emekliler de 3 sene vakit ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri durumunda söz hususu ödemeden faydalanabilecekler.

    takvim.com.tr
    SGK emeklilerine ödemeler başladı: Hesaba en az 500 TL yatırılıyor!

    Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş amacıyla duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlandı. Bu kapsamda emeklilerin hesaplarına en az 500 TL yatırılıyor.

    Vakıfbank'ın promosyon ödemesine ilişkin açıklamaları ise şöyle:

    Promosyon ödemesine ek avantajlar

    VakıfBank ATM'lerinden günlük 2.000-TL'ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.

    Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, yapılacak havale, EFT ve FAST (anlık ödeme) işlemlerinden masraf alınmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.

    Ayrıcalıklarla dolu Bankamız kredi kartlarından kart aidatı alınmayacaktır. (Mevcut Bankamız kartlarının önceki yıla ait kart aidatları ile MilPlus Kredi Kartları ve bunlara ait Ek Kartlar hariçtir.)

    Çağrı Merkezimizden, öncelikli bağlanma hizmetinden yararlanabilirsiniz.

        Kim ne kadar ödeme alacak?

        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

        1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

        2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?

        Promosyon ödemeleri;

        3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

        Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.


        PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

        İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

        Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

        Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

        * Öncelikle bu adrese giriş yapın

        * Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

        * Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

        * Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

        * Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

        * Ardından güncelleme kısmına tıklayın.
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