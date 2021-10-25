Ulusal Faktoring halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ulusal Faktöring'in halka arz başvurusunu onayladı ve yatırımcılar ekonomi gündeminde detayları araştırmaya başladı.Talep olması durumunda 7.5 milyon liraya kadar ek hisse satışı yapılabilecek olan Ulusal Faktoring halka arzına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Talep toplama tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.