SGK, PTT üzerinden herkese yardım ediyor! 852.53 TL parayı almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın

Gelir Güvencesi Olmayan Aileler

Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.

Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.