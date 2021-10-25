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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 16:43
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    • 25.10.2021 16:43
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    Borcu olanlar, paraya sıkışanlar dikkat! Anında 5.000 TL kredi! İlk taksit 2022 Ocak ayında!

    İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Bu anlamda vatandaşlar kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar. ING Bank ve QNB Finansbank tanışmaya özel hazırladığı kampanya kapsamında 5000 TL’ye varan gereksinimi karşılayan kredinin ilk ödemesinin 2022 yılının Ocak ayında başlayacağı açıklamaları yapıldı. Daha evvelce ING Bank ve QNB Finans Bankası müşterisi olmayanlara özel oluşturulan kampanya 3 ay erteleme ödemesi de gerçekleştireceğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Anında 5.000 TL kredi! İlk taksit 2022 Ocak ayında!

    ING Bank ve QNB Finansbank doğrultusundan oluşturulan kampanyada 36 ay vadeli ödeme uygulanabilecek 5000 TL'lik nakit ihtiyacını karşılayan kredi açıklaması geldi! Yapılan kampanya kapsamında ilk ödemeler 2022 ayının Ocak ayında başlayacağı da açıklandı! Kampanya kapsamında çoğu ayrıntıya yer veren ING Bank ve QNB Finans Bankasının yeni gelen müşterilerine hoş geldin kampanyası olarak sunduğu nakit gereksinimi kredisi çoğu vatandaşın dikkatini üstüne çekti. Peki 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisini hangi bankalar, hangi şartlarla veriyorlar?

    3 AY ÖDEME ERTELEME FIRSATLARI

    İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Kredi çekerek finansal problemleri çözüm bulan vatandaşlar bir anda kredi geri ödemeleri için kendilerini bulmak istemiyorlar. Bunun amacıyla de müşteriler kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar.

    Bu kampanyalardan yararlananlar finansal problemini çözdükten sonra kredi geri ödemeleri amacıyla kendilerine bir hazırlanma zamanı verilmesini talep ediyorlar. Sonuç olarak kredilerin geri ödenmesi konusu ile ilgili vatandaşlar zorluk yaşamıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        2022'de Ödemeyle 5000 TL Kredi!

        ING Bank ve QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamalarda 2022'de ödemeye başlayabileceğiniz 5000 TL'lik nakit kredisi açıklaması birçok vatandaş heyecanlandırdı. QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamada herhangi bir başka bankanın müşterisi olsanız dahi QNB Finansbank'la yapacağınız ilk tanışmada kullanabileceğiniz 5000 TL'lik ihtiyaç kredisini alabileceğiniz açıklandı.


        5.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,39

        Aylık Taksit

        185,86 TL

        Toplam Ödeme

        6.715,96 TL

        ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,59

        Aylık Taksit

        193,28 TL

        Toplam Ödeme

        6.983,08 TL
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