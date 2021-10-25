Borcu olanlar, paraya sıkışanlar dikkat! Anında 5.000 TL kredi! İlk taksit 2022 Ocak ayında!

ING Bank ve QNB Finansbank doğrultusundan oluşturulan kampanyada 36 ay vadeli ödeme uygulanabilecek 5000 TL'lik nakit ihtiyacını karşılayan kredi açıklaması geldi! Yapılan kampanya kapsamında ilk ödemeler 2022 ayının Ocak ayında başlayacağı da açıklandı! Kampanya kapsamında çoğu ayrıntıya yer veren ING Bank ve QNB Finans Bankasının yeni gelen müşterilerine hoş geldin kampanyası olarak sunduğu nakit gereksinimi kredisi çoğu vatandaşın dikkatini üstüne çekti. Peki 3 ay ödeme ertelemeli gereksinim kredisini hangi bankalar, hangi şartlarla veriyorlar?
3 AY ÖDEME ERTELEME FIRSATLARI
İhtiyaç kredisi çeken kişilerin ehemmiyet verdikleri hususların başında ödeme kolaylıkları geliyor. Kredi çekerek finansal problemleri çözüm bulan vatandaşlar bir anda kredi geri ödemeleri için kendilerini bulmak istemiyorlar. Bunun amacıyla de müşteriler kendilerine 3 ay ödeme erteleme olanağı veren bankaları tercih ediyorlar.
Bu kampanyalardan yararlananlar finansal problemini çözdükten sonra kredi geri ödemeleri amacıyla kendilerine bir hazırlanma zamanı verilmesini talep ediyorlar. Sonuç olarak kredilerin geri ödenmesi konusu ile ilgili vatandaşlar zorluk yaşamıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.