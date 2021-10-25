Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.10.2021 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2021 15:45
    ABONE OL

    25 Ekim anlık dolar fiyatları! Bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel dolar yorumları!

    Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan hareketlilik ve yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin arama yaptığı '1 dolar kaç TL?' Sorusu piyasaların ilk işlem gününde merak edilip araştırılıyor. Birçok vatandaş doların artışından ziyade bu artışın pazara etkilerinin nasıl olacağını düşünüyor. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    25 Ekim anlık dolar fiyatları! Bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Akşam saatleri itibariyle anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler '1 dolar kaç TL?' Sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin arama yaptığı dövizdeki hareketlilik, piyasaların ilk iş gününde merak edilmeye başlandı. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    25 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,6602

    Dolar satış: 9,6632

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,2072

    Euro Satış: 11,2163

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,2920

        Pound satış: 13,3004

        DOLAR YÜKSELİRSE NE OLUYOR?

        DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerinin tepe noktasını gördüğünü ve doların buradan aşağı geleceğini savundu.

        CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'de enflasyonun yılın geri kalanında da yükselmesini ve 2022'de yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediğini de ifade eden Gundlach, enflasyonun 2021'i yüzde 5 seviyesinde bitirmesini beklediğini vurguladı.

        Gundlach, "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
        Haberler Ekonomi 25 Ekim anlık dolar fiyatları! Bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel dolar yorumları!
            SON DAKİKA