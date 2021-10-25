25 Ekim anlık dolar fiyatları! Bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel dolar yorumları!

Akşam saatleri itibariyle anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler '1 dolar kaç TL?' Sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin arama yaptığı dövizdeki hareketlilik, piyasaların ilk iş gününde merak edilmeye başlandı. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
25 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,6602
Dolar satış: 9,6632
EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,2072
Euro Satış: 11,2163