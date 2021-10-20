Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Faiz artarsa dolar, altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı. Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Son günlerde dolar, euro ve altın kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı büyük bir önem arz ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!