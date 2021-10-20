Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Faiz artarsa dolar, altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı. Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Son günlerde dolar, euro ve altın kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı büyük bir önem arz ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!
MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANACAK EKİM 2021?FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00'de başlayan toplantı sonrası saat 14.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?
Merkez Bankası geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu Toplantısında yüzde 19 olan politka faizini 100 baz puan düşürmüştü. Faizler yüzde 18'e indirilmişti.