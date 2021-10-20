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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 06:44
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    • 21.10.2021 06:44
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    Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Faiz artarsa dolar, altın fiyatları yükselir mi düşer mi?

    Tüm piyasaların gözü Merkez Bankası'nda. Özellikle son haftalarda döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın PPK toplantısını sabırsızlıkla bekliyordu. Toplantı 21 Ekim Perşembe günü yani bugün yapılacak. Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararının dolar, euro ve altın kurunu nasıl etkileyeceği de büyük bir merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?

    Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı. Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Son günlerde dolar, euro ve altın kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı büyük bir önem arz ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!

    MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANACAK EKİM 2021?FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00'de başlayan toplantı sonrası saat 14.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI?

    Merkez Bankası geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu Toplantısında yüzde 19 olan politka faizini 100 baz puan düşürmüştü. Faizler yüzde 18'e indirilmişti.

        AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

        Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı? Faiz artarsa dolar, altın fiyatları yükselir mi düşer mi?
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