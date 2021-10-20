Fazla mesai ücreti ve harcırah artıyor! Memurun kazancı artacak

Yeni yılda kamu görevlilerinin fazla mesai ücreti ve gündelikleri zamlanacak.
Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12.5 artacak. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre; 2,40 lira olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022'den itibaren 2,70 kuruş olarak uygulanacak.
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.