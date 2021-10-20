Faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia marka sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! 202 bin TL'den başlıyor

Pandemide en çok büyülenen sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, satışları çoğaltmak amacıyla detaylı kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Ekim ayı vasıta alabilmek amacıyla resmen kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. İşte vasıtaların tanıttığı kampanyalar… Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.
15 AYA SIFIR FAİZ UYGULAYAN FİRMALAR VAR
Araç almak isteyen pek çok kişi artan fiyatlar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Pandemiyle birlikte pek çok kişi için otomobil satın almak hayal oldu. Satışlar böylesine düşünce, otomobil firmaları önlemler aldı. Yıl sonuna doğru birçok firma araçlarda sıfır faizli kampanya uygulamaya başladı. Bu firmaların arasında; Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar bulunuyor.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
PEUGEOT'DA 15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI
Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.
Markanın SUV modellerinden 3008 ve 5008'de de 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sunuluyor. Hafif ticari araçlarını da kampanyaya dahil eden Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.