Faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia marka sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! 202 bin TL'den başlıyor

PEUGEOT'DA 15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI

Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.

Markanın SUV modellerinden 3008 ve 5008'de de 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sunuluyor. Hafif ticari araçlarını da kampanyaya dahil eden Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.