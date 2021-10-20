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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 13:18
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    • 20.10.2021 13:18
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    Faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia marka sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! 202 bin TL'den başlıyor

    Araç alabilmek ya da aracını güncellemek isteyenler amacıyla Ekim ayı tam bir fırsat ayı oldu. Pandeminin üstüne yaşanan cip krizi fiyatları artırdı. Satışlar azalınca, otomotiv piyasalarında detaylı kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Faizleri sıfırlayan da var, fiyatları düşürenler de. İşte Peugeot, Citroen, Opel, Kia araçlarında kaçırılmaya fırsatlar… Ekim ayı kampanyaları kapsamında, 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor. Örneğin; Fransız araç firması Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor. İşte; sıfır faizli araç kampanyalarının detayları...

    takvim.com.tr
    Faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia marka sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat!

    Pandemide en çok büyülenen sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, satışları çoğaltmak amacıyla detaylı kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Ekim ayı vasıta alabilmek amacıyla resmen kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. İşte vasıtaların tanıttığı kampanyalar… Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

    15 AYA SIFIR FAİZ UYGULAYAN FİRMALAR VAR

    Araç almak isteyen pek çok kişi artan fiyatlar nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Pandemiyle birlikte pek çok kişi için otomobil satın almak hayal oldu. Satışlar böylesine düşünce, otomobil firmaları önlemler aldı. Yıl sonuna doğru birçok firma araçlarda sıfır faizli kampanya uygulamaya başladı. Bu firmaların arasında; Peugeot, Citroen, Opel, Kia gibi markalar bulunuyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    PEUGEOT'DA 15 AY SIFIR FAİZ KAMPANYASI

    Markanın Ekim kampanyası kapsamında, SUV modeller, 208 ve 508'de 12 ay boyunca sıfır faizli kredi seçeneği yer alıyor.

    Yapılan açıklamaya göre, 208 modeli, Ekim ayına özel 202 bin TL'den başlayan fiyatla bayilerde yerini alırken, 2008'e ise 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olunabildiği kaydedildi.

    Markanın SUV modellerinden 3008 ve 5008'de de 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sunuluyor. Hafif ticari araçlarını da kampanyaya dahil eden Peugeot, Rifter'da 80 bin TL için 15 ay sıfır faiz seçeneği sunuyor.

        OPEL'DE 75 BİN TL'YE 12 AY SIFIR FAİZ

        Grandland X ise Ekim ayında 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Corsa, 189 bin 900 TL'den, Insignia ise 490 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Insignia modelinde ise 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği de yer alıyor.

        Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life'ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Stellantis grubunun Alman markası Opel, Ekim ayı kampanyası kapsamında Crossland modelini 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

        Markanın Mokka modeli de, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Ayrıca, yeni Mokka modelinde seçili meslek grubu çalışanlarına (sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına) özel olarak, belli donanımlarında 9 bin 500 TL ek indirim sunulduğu açıklandı.

        KIA 12 AYA 0.99 FAİZ SEÇENEĞİ SUNUYOR

        Kia, ekim ayında Sportage dizel otomatik ve Black Edition versiyolarında 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği sunuyor.

        CITROEN 24 AYA 0.99 FAİZ İLE KREDİ VERİYOR

        Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor.

        SIFIR ARAÇLARA NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

        Sıfır kilometre bir vasıta için araç kredisi kullanmak istiyorsanız, kredilendirme oranı %70'e kadar çıkabilir. 120.000 liraya kadar olan araba kredisi taleplerinde (0 km için) fatura bedelinin %70'ine kadar kredi kullanımı söz konusu olabilir.

        EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

        Kredi Adı Faiz Oranı Maksimum Vade

        Fibabanka Taşıt Kredisi (2. EL) %1,76 36 Ay

        QNB Finansbank Taşıt Kredisi %1,79 48 Ay

        ICBC Turkey Taşıt Kredisi %1,99 48 Ay

        HSBC Taşıt Kredisi %2,09 36 Ay
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        İsmail Demir’den heyecanlandıran paylaşım
        Haberler Ekonomi Faizler sıfırlandı! Peugeot, Citroen, Opel, Kia marka sıfır otomobilde kaçırılmayacak fırsat! 202 bin TL'den başlıyor
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