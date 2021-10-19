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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 11:55
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    • 19.10.2021 11:58
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    Netleşti! Vatandaşları bayram ettirecek haber! Hesaplarınıza yüzlerce lira yatacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

    Hesaplarınıza yüzlerce lira yatacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Birçok vatandaşın yararlandığı pandemi destek ödemelerine nasıl müracaat edilir? Vatandaşlar merakta destek ödemeleri nasıl alınıyor. Daha evvelce pandemi destek ücreti almayan vatandaşlar amacıyla e devlet üzerinden müracaat yapılıyor. Pandemi destek ücretleri daha evvelce e-devlet müracaatlarında banka hesap bilgi kapasitesi tespit edilen bireylerin banka hesaplarına, yatırılıyor. E devlet başvurusunda hesap bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT kartına yatırılacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Hesaplarınıza yüzlerce lira yatacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

    Vatandaşlar merak ediyor pandemi devresi başında başlayan ödemeler devam ediyor mu? Bütün dünyayı etkileri altına alan koronavirüs salgını ardından gelen yasaklarla pek çok iş yeri kepenk kapatmıştı. Yeni alınan karara göre, pandemi devresi kapsamında bütün gereksinim sahiplerine sosyal yardım uygulanacağı duyuruldu. Alınan kararlara göre, tam kapanma olmaksızın gereksinim sahiplerine 1100 TL yardım yapılacak.

    Destek Ödemesine Nasıl Başvurulur?

    Birçok vatandaşın yararlandığı pandemi destek ödemelerine nasıl başvurulur? Vatandaşlar merakta destek ödemeleri nasıl alınıyor. Daha önce pandemi destek ücreti almayan vatandaşlar için e devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Pandemi destek ücretleri daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, yatırılıyor.

    E devlet başvurusunda hesap bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT kartına yatırılacağı duyuruldu. PTT kart bilgisi bulunmayan hesaplara hem de hesap bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler Ramazan Bayramına kadar adreslerine teslim edilecek.

    Başvuru için E devlet hesabınızla giriş yapıp ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama bölümünden sorgulama butonuna tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Sorgulama Nasıl Yapılır?

    E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

    Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Sosyal Yardım Başvurusu

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi

        2-Salı

        4-Çarşamba

        6-Perşembe

        8- Cuma

        günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

        Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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