Netleşti! Vatandaşları bayram ettirecek haber! Hesaplarınıza yüzlerce lira yatacak başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

Vatandaşlar merak ediyor pandemi devresi başında başlayan ödemeler devam ediyor mu? Bütün dünyayı etkileri altına alan koronavirüs salgını ardından gelen yasaklarla pek çok iş yeri kepenk kapatmıştı. Yeni alınan karara göre, pandemi devresi kapsamında bütün gereksinim sahiplerine sosyal yardım uygulanacağı duyuruldu. Alınan kararlara göre, tam kapanma olmaksızın gereksinim sahiplerine 1100 TL yardım yapılacak.
Destek Ödemesine Nasıl Başvurulur?
Birçok vatandaşın yararlandığı pandemi destek ödemelerine nasıl başvurulur? Vatandaşlar merakta destek ödemeleri nasıl alınıyor. Daha önce pandemi destek ücreti almayan vatandaşlar için e devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Pandemi destek ücretleri daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, yatırılıyor.
E devlet başvurusunda hesap bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT kartına yatırılacağı duyuruldu. PTT kart bilgisi bulunmayan hesaplara hem de hesap bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler Ramazan Bayramına kadar adreslerine teslim edilecek.
Başvuru için E devlet hesabınızla giriş yapıp ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama bölümünden sorgulama butonuna tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.