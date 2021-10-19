Nakit paraya sıkışanlara faiz sürprizi! İNG, TEB, Akbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 20.000 TL anında hesapta

İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen gereksinimler amacıyla anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara yayılan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, başka kredilere oranla acil gereksinimlerini karşılamaları suretiyle sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve başka kredilerden ayrılan bir başka yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.
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Genel anlamda bütün bankalar, kredi notu yüksek olan bütün müşterilerine ek birtakım şartlar ile eş güdümlü son derece kısa sürede onay veriyor. Süratli para gereksiniminiz olan şeyleri karşılayabilmek amacıyla de kredi notu hususuna son derece ilgi etmeli ve skorunuzu yüksek tutmak amacıyla gerekli adımları uygulamalısınız. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
VakıfBank
Faiz Oranı
%1,55
Aylık Taksit
767,12 TL
Toplam Ödeme
27.716,32 TL
Halkbank
Faiz Oranı
%1,63
Aylık Taksit
779,12 TL
Toplam Ödeme
28.148,32 TL