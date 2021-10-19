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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 12:26
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    • 19.10.2021 13:13
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    Nakit paraya sıkışanlara faiz sürprizi! İNG, TEB, Akbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 20.000 TL anında hesapta

    Nakit para ihtiyacı olanlar her daim bankaların kapısını çalmaktadır. Son zamanlarda bankalar müşteri kapma yarışına girdi. Bu anlamda uygun faiz oranlarıyla anında hesaba yatan hızlı kredi veriliyor. Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır. Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. Haberimizde ihtiyaç kredisi hakkında her şeye ve düşük faizle kredi veren bankalar listesine değiniyoruz. İşte merak edilen düşük faizle kredi veren bankalar listesi...

    takvim.com.tr
    Nakit paraya sıkışanlara faiz sürprizi! 20.000 TL...

    İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen gereksinimler amacıyla anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara yayılan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, başka kredilere oranla acil gereksinimlerini karşılamaları suretiyle sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve başka kredilerden ayrılan bir başka yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır. Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır.

    20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    Genel anlamda bütün bankalar, kredi notu yüksek olan bütün müşterilerine ek birtakım şartlar ile eş güdümlü son derece kısa sürede onay veriyor. Süratli para gereksiniminiz olan şeyleri karşılayabilmek amacıyla de kredi notu hususuna son derece ilgi etmeli ve skorunuzu yüksek tutmak amacıyla gerekli adımları uygulamalısınız. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    VakıfBank

    Faiz Oranı

    %1,55

    Aylık Taksit

    767,12 TL

    Toplam Ödeme

    27.716,32 TL

    Halkbank

    Faiz Oranı

    %1,63

    Aylık Taksit

    779,12 TL

    Toplam Ödeme

    28.148,32 TL

        Ziraat Bankası

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        779,12 TL

        Toplam Ödeme

        28.148,32 TL

        TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,59 %1,45

        Aylık Taksit

        752,27 TL

        Toplam Ödeme

        27.181,72 TL

        ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,35
        Aylık Taksit

        737,58 TL

        Toplam Ödeme

        26.652,88 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,90

        Aylık Taksit

        820,37 TL

        Toplam Ödeme

        29.633,32 TL

        Şekerbank

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %2,25

        Aylık Taksit

        875,53 TL

        Toplam Ödeme

        31.619,08 TL

            Bireysel İhtiyaç Kredisi

            Genel ve yüzeysel olarak kredileri ayıracak olursak, Ticari ve Bireysel olarak ikiye ayırabiliriz. Bireysel olarak da gerekseme kredisini düşünebilirsiniz. İhtiyaç Kredisi de kendi içinde; eğitim, sıhhat, eşya, düğün şeklinde kredi çeşitlerine bölünebiliyor. Bu kredi çeşitleri bankaların sunmuş oldukları kampanyalara nazaran değişim izah edebilir. Bankalar belirli dönemlerde, mesela eğitim sürecinin başlangıcında eğitim kredisi kampanyası başlatabilir ve bunu oldukça düşük faizler ile verebilir. İhtiyaç Kredisinin genel mantık ve yapısı da budur.
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            Haberler Ekonomi Nakit paraya sıkışanlara faiz sürprizi! İNG, TEB, Akbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 20.000 TL anında hesapta
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