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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 15:24
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    • 19.10.2021 15:24
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    Milyonlarca çalışan için şoke edici haber: Eğer bunu yaparsanız maaşınız anında kesiliyor! 30 gün içinde yapmanız lazım

    İşçilerin maaşları kadar haklarını da bilmesi çok önemli. Genellikle pandemi döneminde pek çok vatandaş işsiz kaldı. İşsizlik maaşı alabilmek isteyenler ise İŞKUR’un yolunu tuttu. Fakat bir kural var ki şayet onu yerine getirmezseniz işsizlik maaşınız hemen kesiliyor. Aman dikkat! Bu hataya düşmemek amacıyla işsizlik maaşı ile alakalı bütün detayları haberimizden kesinlikle öğrenin. Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma halinde almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak amacıyla işsiz kalan bireyin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplıyor.

    takvim.com.tr
    Eğer bunu yaparsanız maaşınız anında kesiliyor!

    Pandemi döneminden pek çok sektör etkilenince hem dünyada hem de ülkemizdeki işsiz adedi da arttı. İşsizlik maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar İŞKUR'a başvururken, ilgi etmeleri gereken çok mühim bir ayrıntı bulunuyor.

    İŞKUR'A KAYDOLUP HEM İŞSİZLİK MAAŞI ALIN HEM DE YENİ BİR İŞ BULUN

    İŞKUR'un sistemine kaydolmak da çok mühim. İşsizlik maaşından yararlanabileceğiniz gibi, sisteme bilgilerinizi girerek, size ideal bir iş olduğunda basitçe müracaatta bulunabilirsiniz.

    İŞSİZ KALAN KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

    İşvereniniz doğrultusundan işten çıkarıldıysanız yapmanız gereken mühim adımlar bulunuyor. İş bulana kadar geçiminizi sağlamak adına devlet sizlere işsizlik maaşı bağlar. Bunun amacıyla ise ilk olarak İŞKUR'a müracaatta bulunmak gerekiyor. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Olur da müracaata gecikirseniz, alacağınız işsizlik parası zamanı de buna bağlı olarak düşüyor. Çünkü işten ayrıldığınız tarih öneme alındığından vakit o tarihten itibaren başlıyor. İşsizlik sigortasına müracaat gerçekleştirmek amacıyla iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük zamanı geçirmemek gerekiyor. Bu vakit içerisinde oluşturulan müracaatlar İŞKUR doğrultusundan inceleniyor ve lüzumlu hizmetler amacıyla işlemler başlatılıyor.

    Yani işsiz kalan vatandaş adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri amacıyla mesleki eğitim planlamasına başlanıyor. Fakat 30 günlük vakit geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı vakit üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Mesela işsiz kalan şahıs son üç sene içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor.

    Fakat aynı şahıs iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a müracaat yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek. Yani müracaatta geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği düşülecek. Bu amaçla işten ayrılır ayrılmaz İŞKUR'a müracaatta bulunun.

        BUNLARI YAPARSANIZ İŞSİZLİK MAAŞINIZ KESİLİR

        İşsizlik parası almaya başlayan vatandaşlar tekrar çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR'un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı sebebi olmadan katılmazsa, İŞKUR'un çağrılarına yanıt vermezse ve gene İŞKUR'un kendine öneri ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya ideal olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir. İşsizlik parası alan bireyin İŞKUR'dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR'un kendine tanıttığı hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir bireyin de kesinlikle İŞKUR'u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.

        İŞKUR bu kapsamda yurtdışına çıkılması halini, çalışmaya hazır olmamak olarak değerlendiriyor. Bu amaçla de işsizlik maaşı almaktayken yurtdışına çıkanların maaşlarını kesiyor. Bu hal işsizler amacıyla mesele yaratabiliyor. Çünkü işsiz kalan şahıs bilgi ve görgüsünü çoğaltmak amacıyla ya da fazlası kez dil öğrenmek amacıyla yurtdışına çıktığında işsizlik maaşını alamıyor. Bu amaçla de gerçekten istihdam edilebilirliğini çoğaltmak amacıyla kendine yatırım gerçekleştirmek isteyen bir işsize ekonomik destek sağlanmamış oluyor.

        İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

        Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma halinde almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak amacıyla işsiz kalan bireyin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80'ini geçmediği görülüyor. İşsizlik maaşı alabilmek isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonra asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'inini geçmeyeceğini bilmesi gerekiyor.

        İşsizlik sigortası fonundan 4/a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışan vatandaşlar, işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi vakitli çalışanlar, taksi dolmuş ve kent içi toplu taşıma araçlarında ay içinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, kasım sonu itibariyle 115 milyar 133,3 milyon liraya ulaşırken, işsizlik sigortasının uygulanmaya başlandığı Mart 2002'den bugüne kadar 5 milyon 765 bin 621 şahsa maaş ödendi.

        Kendi heves ve eksikliği dışında işini kaybedenler bu maaştan yararlanabilir. Buna göre, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içerisinde prim ödeyerek devamlı çalışmış olmak kaydıyla son üç sene içinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içinde İŞKUR birimine direk ya da elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) müracaat ederek iş almaya hazır olduğunu duyurmak koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışan için şoke edici haber: Eğer bunu yaparsanız maaşınız anında kesiliyor! 30 gün içinde yapmanız lazım
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