Beşiktaş Sporting Lizbon maç sonucu belli oldu! Süper Lig 19 Ekim BJK Beşiktaş Sporting Lizbon maçını kim kazandı?

Bu sene Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'den yayınlanıyor ve temsilcilerimizin maçları heyecanla takip ediliyor. İlk hafta maçlarının sonrasında maçlar bugün başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında bugün Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele etti. Maçın oynandığı saatlerde ise Exxen canlı izle ve Beşiktaş Sporting maçı canlı izle alternatifi ile ilgili incelemelerde artış yaşandığı görüldü. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maç sonucu nasıl bitti? Kim galip geldi?