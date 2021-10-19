19 Ekim Beşiktaş Sporting maçı Exxen bedava canlı izle: (Bein Sports jestyayın taraftarium Beşiktaş Sporting canlı maç izle)

14 PUAN ALARAK TARİHE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez de UEFA

Kupası'nda aynı başarıyı sergilemeyi başarmıştı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇERİDE 114. MAÇ

Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, 57 galibiyet ve 27 beraberlik aldı. 29 maçtan yenilgiyle ayrıldı.