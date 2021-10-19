19 Ekim Beşiktaş Sporting maçı Exxen bedava canlı izle: (Bein Sports jestyayın taraftarium Beşiktaş Sporting canlı maç izle)

Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi grup maçları mücadelesinde Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Bu amaçla Beşiktaş Sporting maçı canlı izle ile ilgili incelemeler artış gösterdi. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Maçı naklen takip edecek olan futbolseverler Exxen ile ilgili verileri arama motorları üzerinden merakla araştırıyor. Exxen canlı izle opsiyonunun aktif olması amacıyla Exxen Spor Paketi üyeliğinin alınması gerekiyor.
Beşiktaş Sporting Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Beşiktaş Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma 19 Ekim Salı günü saat 19.45'de başlayacak. Önemli karşılaşma öncesi nefesler tutuldu maç saati büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Beşiktaş Sporting Maçı Muhtemel 11'leri!
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, V. Rosier, N'sakala, Welinton, Vida, Josef de Souza, Pjanic, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Sporting: Jovane Cabral, Feddal, Gonçalo Inácio, Rúben Vinagre, João Virginia, Pote, Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Ugarte, Tiago Tomás
EXXEN AYLIK ÜCRETİ NE KADAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için Exxenspor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, Exxenspor aylık ücreti 34,80 TL'dir.
İşte maçı canlı anlatım olarak takip etme ekranı;
Beşiktaş Sporting Maçı Canlı Anlatım İzle
YASAL VE LEGAL OLARAK CANLI MAÇ YAYINI İZLEYEBİLEMEK İÇİN
AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ
www.exxen.com/en/detail/serie/sampiyonlar-ligi-gruplari/40034
EXXEN BİREYSEL ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.
Exxenspor reklamlı paketi aylık vergiler dahil: 49,90TL
Exxenspor reklamsız paketi aylık vergiler dahil: 59,90TL