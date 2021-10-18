Hamster Coin nedir, nereden alınır? Hamster Coin fiyatları ne kadar, kaç TL? Elon Musk'dan yeni kripto paylaşımı!

HAMSTER COİN NEDİR?

Kripto para piyasasıyla yakından ilgilenenlerin gündeminde Hamster coin ani bir hareketle yer almaya başladı. Hamstercoin, Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak yer alıyor ve bir merkezi bulunmuyor.

CoinMarketCap gibi platformlarda yaz aylarında yer almaya başlayan Hamster coin, günden güne fiyatını artırmaya devam ediyor ve geleceği olan kripto paralar arasında gösteriliyor.

Hamster Token, BSC'de oluşturulan merkezi olmayan meme belirtecidir. Ham tokeni diğer meme belirteçlerinden ayıran özellik, pazarda daha güçlü ve güvenli olmasıdır. Hamster'ın amacı, dünyanın her yerinden kullanılabilecek bir jeton olmaktır. Hamster Token ilk olarak CoinGecko ve CoinMarketCap'te listelenmiştir.