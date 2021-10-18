Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor! Piyasa değeri 500 bin lira olan ikinci el araca 250 bin lira indirim yapılıyor

Son günlerde ikinci el vasıta fiyatlarındaki artıştan kaynaklı vatandaşlar Yediemin Otopark'ındaki vasıtaları incelemeye başladı. İhale yöntemiyle satılan bu vasıtalar, pazar sayısal değerinin yarı fiyatına satışa sunuluyor. Pazar sayısal değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen birtakım vasıtaları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün.
"EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"
Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.