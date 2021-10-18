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    • Ekonomi
    • 18.10.2021 11:21
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    • 18.10.2021 11:42
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    Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor! Piyasa değeri 500 bin lira olan ikinci el araca 250 bin lira indirim yapılıyor

    İkinci el ve sıfır araçtaki tedarik sorunu nedeniyle gözler Yediemindeki vasıtalara çevrildi. İhale sistemiyle satışı oluşturulan bu vasıtalar pazar değerine göre 200 bin lira ile 250 bin lira arasında satışa sunuluyor. Ülkemizde vasıta fiyatlarının son derece yüksek olması vatandaşları diğer alternatiflere yönlendiriyor. Bu bağlamda icralık vasıtalar ideal fiyatları ile ön plana çıkıyor. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

    Son günlerde ikinci el vasıta fiyatlarındaki artıştan kaynaklı vatandaşlar Yediemin Otopark'ındaki vasıtaları incelemeye başladı. İhale yöntemiyle satılan bu vasıtalar, pazar sayısal değerinin yarı fiyatına satışa sunuluyor. Pazar sayısal değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen birtakım vasıtaları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün.

    "EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"

    Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor.


    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesinin devam ettirilmesine karar verildi.

        Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak. Öte yandan mülkiyeti hazine adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parselin çevre düzeni ve imar planları değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

        İCRALIK ARABA NASIL ALINIR? İCRADAN ARAÇ NASIL ALINIR? İCRADAN İHALEYLE SATILAN ARAÇLAR

        Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ve satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. İhaleler tamamen devlet kontrolü ve güvencesi altında gerçekleşiyor. Gelin, hep birlikte icradan araç almanın önemli noktalarına bakalım.

        İcralık Araç İhalelerine Katılım Nasıl Yapılıyor?

        İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat kameralarla izlenmektedir. İhalelerin güvenliği tamamen devletin sorumluluğu altındadır. Ayrıca ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.

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        İlan No: 20452

        FIAT FIORINO

        İhale Tarihi: 19-10-2021

        İhale Saati: 10:00:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺56.500,00

        İlan No: 20460

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        VOLKSWAGEN PASSAT

        İhale Tarihi: 19-10-2021

        İhale Saati: 10:45:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺58.000,00

        İlan No: 20464

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        DACIA DUSTER

        İhale Tarihi: 21-10-2021

        İhale Saati: 11:15:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺73.000,00

        İlan No: 20480

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        FIAT LINEA

        İhale Tarihi: 21-10-2021

        İhale Saati: 12:00:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺40.500,00

        İlan No: 386

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        OPEL ASTRA

        İhale Tarihi: 21-10-2021

        İhale Saati: 14:10:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺20.500,00

        İlan No: 20439

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        VOLKSWAGEN PASSAT

        İhale Tarihi: 22-10-2021

        İhale Saati: 15:00:00

        Başlangıç Fiyatı: ₺83.000,00
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        Haberler Ekonomi Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor! Piyasa değeri 500 bin lira olan ikinci el araca 250 bin lira indirim yapılıyor
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