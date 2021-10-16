Son dönemde pandeminin olumsuz etkisi ile vatandaş aylık bütçesini tutturmakta zorlanırken ay sonunu getirmekte başarılı olamayan vatandaşlara bankalar kredi desteği vermeye devam ediyor. PTT Aktif Bank N Kolay gereksinim kredisi müracaatı amacıyla yalnızca kimlik belgesi yeterli olup kimliğiniz ile kendinize en yakın PTT şubesini ziyaret ederek kredi prosedürünüzü gişeden gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız müracaat onaylanırsa aynı gün hemen kredi verilme işlemi yapılmakta olup yalnızca anlar içerisinde kredi ödemesi yapılmaktadır.