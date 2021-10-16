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    • Ekonomi
    • 16.10.2021 16:34
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    • 16.10.2021 16:34
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    Güncel 2021 faiz oranları! PTT'den emekli kredisi! 2.500, 5.000, 10.000, 80.000 TL kefilsiz şartsız veriliyor!

    Her geride bıraktığımız gün şube miktarını arttıran ve yurdun pek çok bölgesine açtığı şubeler ile basit erişim olanağı yayınlayan PTT ihtiyaç kredisi kampanyası amacıyla yeni imzalar atılmıştı. Aktif Bank ile proje gerçekleştiren PTT hem emeklilere hem de çalışanlara özel iki ayrı destek kredisi kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanyadan yararlanan vatandaşlar 36 ay vadeli 5 bin lira gereksinim kredisi çekmeleri halinde aylık 241 TL kredi taksiti öderken 36 ay vadeli 60 bin lira gereksinim kredisi müracaatı amacıyla ise aylık taksit tutarı ise 2 bin 892 TL olarak gerçekleşecek.

    takvim.com.tr
    PTT’den emekli kredisi! 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 TL kefilsiz şartsız veriliyor!

    Son dönemde pandeminin olumsuz etkisi ile vatandaş aylık bütçesini tutturmakta zorlanırken ay sonunu getirmekte başarılı olamayan vatandaşlara bankalar kredi desteği vermeye devam ediyor. PTT Aktif Bank N Kolay gereksinim kredisi müracaatı amacıyla yalnızca kimlik belgesi yeterli olup kimliğiniz ile kendinize en yakın PTT şubesini ziyaret ederek kredi prosedürünüzü gişeden gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız müracaat onaylanırsa aynı gün hemen kredi verilme işlemi yapılmakta olup yalnızca anlar içerisinde kredi ödemesi yapılmaktadır.

    PTT AKTİFBANK 80.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

    PTT AKTİFBANK 2.500 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        PTT AKTİFBANK 5.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        PTT AKTİFBANK 10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        PTT EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ EKİM AYI KAMPANYASI BAŞVURULARI

        Aktif Bank ile PTT arasında atılan imzalar ile Ekim ayına özel kredi başvuruları başladı. Emekli maaşını PTT şubeleri üzerinden alan vatandaşlara özel olarak yayılan kredi destek kampanyası kapsamında 80 bin liraya kadar 36 ay vadeli kredi kullanma olanağı sunulacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

            AKTİF BANK N KOLAY PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

            PTT Aktif Bank N Kolay gereksinim kredisi müracaatı amacıyla yalnızca kimlik belgesi yeterli olup kimliğiniz ile kendinize en yakın PTT şubesini ziyaret ederek kredi prosedürünüzü gişeden gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız müracaat onaylanırsa aynı gün hemen kredi verilme işlemi yapılmakta olup yalnızca anlar içerisinde kredi ödemesi yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Güncel 2021 faiz oranları! PTT'den emekli kredisi! 2.500, 5.000, 10.000, 80.000 TL kefilsiz şartsız veriliyor!
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