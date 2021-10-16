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    • Ekonomi
    • 16.10.2021 13:35
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    • 16.10.2021 13:37
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    Anında hesaplara akıyor! 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL! İNG, Akbank ve Halkbank'tan mini ihtiyaç kredisi paketleri

    İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar amacıyla çok sayıda bankanın özel kredi kampanyası bulunuyor. İhtiyaçlarını kredi çekerek sağlamak isteyen vatandaşlar 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL çekersem ne kadar geri öderim? Sorusuna yanıt almak istiyor. Uygun vade sürelerinin de verildiği bu krediden aynı vakitte emekli maaşını bu bankalardan almayı taahhüt eden emekliler ve maaşlı çalışanlar da faydalanabilecek. İşte mini ihtiyaç kredisi paketleri...

    3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL! İNG, Akbank ve Halkbank’tan mini ihtiyaç kredisi paketleri

    Kamu bankası olan Halkbank, özel bankalar İNG ve Akbank banka müşterileri amacıyla düşük tutarlarda gereksinim kredisi amacıyla fırsatlar sunmakta. Her ne kadar bankaların bu gereksinim kredisi paketi amacıyla uyguladıkları faiz oranları yüksek olsa da müşterilerinin acil nakit gereksinimleri amacıyla kredi olanağı sunuyorlar.

    Halkbank Emekli Mini Kredi Nedir?

    Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.

    Tutar ve Ödeme Koşulları

    5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

    Kredi ödemelerinizi;

    Aylık eşit taksitli,

    Artan taksitli,

    Azalan taksitli,

    3 ayda bir eşit taksitli,

    Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

    Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

    Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.

        Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

        (Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 62,97 TL' dir.)

        SMS ile yapılan başvurularda da üst limit 5.000 TL'dir.Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.

        Nasıl Faydalanabilirim?

        Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Emekli Mini Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
        Başvurularınızı;

        Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da, En yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

        3.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,59

        Aylık Taksit

        115,97 TL

        Toplam Ödeme

        4.189,92 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,92

        Aylık Taksit

        123,52 TL

        Toplam Ödeme

        4.461,72 TL

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

            5.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

            ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

            3 Ay Ertelemeli Kredi

            Faiz Oranı

            %1,59

            Aylık Taksit

            193,28 TL

            Toplam Ödeme

            6.983,08 TL

            Akbank Direkt Kredi

            Direkt Kredi

            Faiz Oranı

            %1,89

            Aylık Taksit

            204,71 TL

            Toplam Ödeme

            7.394,56 TL

            10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

            ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

            3 Ay Ertelemeli Kredi

            Faiz Oranı

            %1,35

            Aylık Taksit

            368,79 TL

            Toplam Ödeme

            13.326,44 TL

            Akbank Direkt Kredi

            Direkt Kredi

            Faiz Oranı

            %1,89

            Aylık Taksit

            409,41 TL

            Toplam Ödeme

            14.788,76 TL
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            Haberler Ekonomi Anında hesaplara akıyor! 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL! İNG, Akbank ve Halkbank'tan mini ihtiyaç kredisi paketleri
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