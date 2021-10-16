Anında hesaplara akıyor! 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL! İNG, Akbank ve Halkbank'tan mini ihtiyaç kredisi paketleri

Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5.000 TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 62,97 TL' dir.)

SMS ile yapılan başvurularda da üst limit 5.000 TL'dir.Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırımını durdurma hakkını saklı tutar.