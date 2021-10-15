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    • Ekonomi
    • 15.10.2021 11:59
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    • 15.10.2021 12:03
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    EYT yasası son dakika seçimden önce çıkacak mı? 'Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar'' açıklaması! Tüm sorunları...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ek gösterge konusu ile ilgili Kılıçtaroğlu’na seslenerek ‘’memurları tahrik etmek amacıyla 3600 ek gösterge sorununu yine edip duruyor, bunu gündeme getiren biziz. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz’’ şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın sonrasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar da EYT’nin çıkıp çıkmayacağını incelemeye başladı. EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi. Kanundan evvelce erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5 bin günlük prim gün adedi emekli olmak amacıyla yetiyordu.

    takvim.com.tr
    EYT yasası seçimden önce çıkacak mı? ’’Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz’’ açıklaması!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar hususu gündem oldu. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, itimat ettiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre EYT'nin net olarak çıkacağını söyledi. Peki EYT ne vakit çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşınının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yeni bir kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirilmiş oldu. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan kişiler için bu kavram kullanılır.

    EYT Seçim Öncesi Çıkacak Mı?

    Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.

    Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

    Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

    EYT Nedir?

    EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi. Kanundan evvelce erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5 bin günlük prim gün adedi emekli olmak amacıyla yetiyordu.

    Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik amacıyla lüzumlu prim gün adedi ise 7 bin güne yükseltildi.

    2008'de oluşturulan bir başka yasa değişikliğiyle emeklilik amacıyla gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi.

    Kadın ve erkek çalışanlar amacıyla emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına karşın yükselmiş oldu. Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte sene şartını doldurmasını kısa vakit kalanlar da emekli aylığı alabilmek amacıyla bir vakit beklemek halinde kaldı.

        2008'DE YİNE DEĞİŞTİ

        2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.
        Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasını kısa süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek durumunda kaldı. Değişiklikle kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatıldı.

        EYT'Lİ NE İSTİYOR?

        Yapılan düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidildi ve Anayasa Mahkemesi, kadınlarda emeklilik yaşının 58, erkeklerde 60 yaş olmasını kabul etmedi. 23 Şubat 2001 tarihli kararında da yürütmeyi durdurdu.

        Bunun üzerine yapılan düzenleme ile kademeli sistem getirildi. 1 Haziran 2002'de 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda kademeli emeklilik sistemi devreye girmiş oldu. İlk işe başlama tarihine göre emekli olacağını bilen milyonlarca çalışanın emekli olacağı tarih değişti.

        Emeklilikte yaşa takılanların talebi, 1999'da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi. Yani 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmeleri. 1999'dan sonrası için ise herhangi bir talep yok.
        Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Genel Sekreteri Serpil Şahin, yasa nedeniyle kendisinin 9 yıl kaybettiğini, 10-15 yıllık hak kaybı olanlar bulunduğunu söyledi. Şahin, yeni tarihte yasaya takılanların kaybının daha fazla olduğunu ifade etti.

        YASA ÇIKINCA NE OLACAK?

        Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler. EYT ile ilgili olası bir düzenlemeden tüm çalışanlar bundan etkilenmeyecek.

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