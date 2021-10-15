EYT yasası son dakika seçimden önce çıkacak mı? 'Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar'' açıklaması! Tüm sorunları...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hususu gündem oldu. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, itimat ettiği kaynaklardan aldığı bilgiye göre EYT'nin net olarak çıkacağını söyledi. Peki EYT ne vakit çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifadeyle EYT; 1999 yılında emeklilik yaşınının yükselmesine vesile olan 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan yeni bir kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirilmiş oldu. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan kişiler için bu kavram kullanılır.
EYT Seçim Öncesi Çıkacak Mı?
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının çıkacağı tarihi net olarak belirtti.
Yücel Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa esasen yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların tekrar gözden geçirildiği, bununla alakalı uygulanabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözüme ulaştırmak amacıyla çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birtakım kişilerle görüştüğünü ve kendine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle alakalı tüm problemleri çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.
EYT Nedir?
EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi. Kanundan evvelce erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla 20 sene sigortalılık zamanı ve 5 bin günlük prim gün adedi emekli olmak amacıyla yetiyordu.
Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik amacıyla lüzumlu prim gün adedi ise 7 bin güne yükseltildi.
2008'de oluşturulan bir başka yasa değişikliğiyle emeklilik amacıyla gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi.
Kadın ve erkek çalışanlar amacıyla emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına karşın yükselmiş oldu. Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte sene şartını doldurmasını kısa vakit kalanlar da emekli aylığı alabilmek amacıyla bir vakit beklemek halinde kaldı.