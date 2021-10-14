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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 17:15
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    • 14.10.2021 17:15
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    Maaşı 2.000 TL'yi aşan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 750 TL yatırılacak!

    Müşteri sayısını artırmak isteyen bankaların emeklilerin dikkatini çekecek promosyon tekliflerini yeniliyor. 500 liradan başlayan promosyon ödemeleri 750 liradan 1.800 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 2.100 lirayı bulduğu da görülüyor. Bazı bankalar yakınını promosyon alması için getirenlere 250 ya da 300 lira ek ödeme daha yapmaktadır. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detayları merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Emekliler için sunulan promosyon teklifleri belli oldu!

    Maaşı 2.000 TL'yi aşan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 750 TL yatırılacak. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 1.800 liraya kadar yükseldi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ödeniyor. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar 2.100 lira civarına ulaşıyor. İşte banka banka ödemelerde son durum...

    İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU TEKLİFLER

    GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.

    AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

    ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.

    VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

    İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

    KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar gerçekleştirilen ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

    QNB FİNANSBANK: Aylığını taşıyanlara maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

        ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira veriyor.

        DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

        TEB: 8 Ekim itibariyle yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartıyla her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50, 6 ay boyunca en fazla 300 lira indirim imkanı sunuyor.

        YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.

        HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

        ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.
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        Haberler Ekonomi Maaşı 2.000 TL'yi aşan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 750 TL yatırılacak!
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