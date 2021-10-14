Maaşı 2.000 TL'yi aşan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 750 TL yatırılacak. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 1.800 liraya kadar yükseldi. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ödeniyor. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar 2.100 lira civarına ulaşıyor. İşte banka banka ödemelerde son durum...

İŞTE BANKALARIN SUNDUĞU TEKLİFLER

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.

AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.