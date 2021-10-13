Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı: Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira anında yatacak!

Kamu Bankaları adeta açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank resmi internet sayfaları üzerinden gerçekleştirdikleri yazılı açıklamalar ile duyuruda bulundular. Buna göre, 3 banka maaş çekme sözü verenlerin hesabına para yatıracak. 3 senelik söz karşılığında yüzlerce liralık ödeme yapılacak. Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerinin miktarı maaşlara göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödemeleri 500 TL ila 750 TL arasında değişmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 2500 TL'den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.