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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 12:19
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    • 13.10.2021 13:12
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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı: Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira anında yatacak!

    Kamu ve özel bankalar emekli vatandaşlar amacıyla kampanya yarışına girdiler. Bu anlamda promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Kamu bankaları da topa girerek resmi internet sayfaları üzerinden emeklilere promosyon vereceklerini duyurdular. Söz hususu promosyondan faydalanmak isteyen emeklilerin 3 sene maaş çekme sözü vermeleri gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira para yatırılacak!

    Kamu Bankaları adeta açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank resmi internet sayfaları üzerinden gerçekleştirdikleri yazılı açıklamalar ile duyuruda bulundular. Buna göre, 3 banka maaş çekme sözü verenlerin hesabına para yatıracak. 3 senelik söz karşılığında yüzlerce liralık ödeme yapılacak. Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerinin miktarı maaşlara göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödemeleri 500 TL ila 750 TL arasında değişmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 2500 TL'den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    Halkbank

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Vakıfbank

    1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500.- TL,

    1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 sene amacıyla toplam 625.- TL,

    2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 sene amacıyla toplam 750.- TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

        Ziraat Bankası

        1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

        1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

        2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

        3 senelik peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli Promosyon Başvuru Şartları Nelerdir?

        Promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Bankaların emeklilerden istediği ortak şart ise 3 sene taahhüt verme şartıdır. 3 sene banka müşterisi alma şartını sağlayan kişilere 3 aylık periyotlar halinde promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar Yapılacak?

        Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerinin miktarı maaşlara göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödemeleri 500 TL ila 750 TL arasında değişmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 2500 TL'den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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