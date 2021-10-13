Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı: Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira anında yatacak!

Kamu Bankaları adeta açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank resmi internet sayfaları üzerinden gerçekleştirdikleri yazılı açıklamalar ile duyuruda bulundular. Buna göre, 3 banka maaş çekme sözü verenlerin hesabına para yatıracak. 3 senelik söz karşılığında yüzlerce liralık ödeme yapılacak. Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerinin miktarı maaşlara göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödemeleri 500 TL ila 750 TL arasında değişmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 2500 TL'den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Halkbank
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üstünde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Vakıfbank
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500.- TL,
1.500 – 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 sene amacıyla toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 sene amacıyla toplam 750.- TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.