Vatandaşlar dikkat! TC numarası ve nüfus cüzdanı ile PTTBank şubesine başvurana 2 bin 840 TL veriliyor

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, PTT üzerinden maaşlarını almaya devam ederken, corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan PTT şubeleri vatandaşları meraklandırdı. İşsizlik maaşını nasıl alacaklarını düşünenler, işsizlik maaşı nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınacak? Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vaktinden düşülmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI PTT'DEN NASIL ALINACAK?
Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.
Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."
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İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Kendi heves ve eksikliği dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İşsizlik Ödeneğine Başvuru nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vaktinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizlerin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile müracaat yapılması olanağı bulunmamaktadır.