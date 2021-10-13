EYT 2023'te çıkar mı? EYT yasası son dakika çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bayram ettirecek iddia!





EYT 2023'te çıkar mı?

3600 ek gösterge konusunda yaşanan ilerleme Emeklilikte Yaşa Takılan olarak adlandırılan binlerce kişiyi umutlandırdı. EYT konusunda son günlerde flaş açıklamalar ve iddialar geldi. Önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını ifade etti. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille "EYT çıkacak." dedi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.