10 yaşa kadar 2. el araba almak isteyenler dikkat: Resmen duyuru yapıldı!

Sıfır araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşı ikinci el araba almaya yönlendirdi. Bu amaçla vatandaşlar ikinci el araba almanın yollarını araştırıyorlar. Birçok vatandaş ikinci el kredisi veren bankaları öğrenmek istiyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 10 yaşa kadarki 2. el araba alabilmek isteyenler amacıyla kredi duyurusunda bulundu.
Yapı Kredi Bankası 20.000 TL 24-36 ve 48 ay vadelerle
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sıfır km araç alacaksanız proforma fatura
İkinci el araç için aracın ruhsatı veya geçici tescil belgesi
Kredi başvurunuzun sonucuna göre gelir belgesi istenebilmektedir. Gelir belgesiz onaylanan krediler için belge teminine gerek bulunmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
100.000 TL 36 Ay Vadeli
İş Bankası
Taşıt Kredisi 2. El
%1,54 500,00 TL 3.828,16 TL 138.313,76 TL
Akbank
Taşıt Kredisi İkinci El
%1,55 525,00 TL 3.835,62 TL 138.607,32 TL
Garanti BBVA
Taşıt Kredisi 2. El
%1,60 525,00 TL 3.873,06 TL 139.955,16 TL
Ziraat Bankası
Taşıt Kredisi
%1,59 500,00 TL 3.865,55 TL
139.659,80 TL