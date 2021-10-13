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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 12:37
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    • 13.10.2021 12:37
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    10 yaşa kadar 2. el araba almak isteyenler dikkat: Resmen duyuru yapıldı!

    Yapı Kredi Bankası bu yıl içinde araba sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Banka 0 km ve 10 yaşa kadarki 2. el araçlarda 48 aya varan vade ile kredi verdiğini açıkladı. Kredi faiz seviyesi ise %1,54 olarak açıklandı. Bankadan kredi alabilmek isteyenlerin kendilerine en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine müracaatta bulunması gerekiyor. Taşıt kredisi alabilmek amacıyla, ilk önce iş yerinizde en az 6 aylık bir zamanı doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi amacıyla başvururken yeterli çalışma zamanı çok mühimdir.

    takvim.com.tr
    10 yaşa kadar 2. el araba almak isteyenler dikkat: Resmen duyuru yapıldı!

    Sıfır araba fiyatlarındaki yükselişler vatandaşı ikinci el araba almaya yönlendirdi. Bu amaçla vatandaşlar ikinci el araba almanın yollarını araştırıyorlar. Birçok vatandaş ikinci el kredisi veren bankaları öğrenmek istiyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 10 yaşa kadarki 2. el araba alabilmek isteyenler amacıyla kredi duyurusunda bulundu.

    Yapı Kredi Bankası 20.000 TL 24-36 ve 48 ay vadelerle


    Başvuru İçin Gerekli Belgeler

    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

    Sıfır km araç alacaksanız proforma fatura

    İkinci el araç için aracın ruhsatı veya geçici tescil belgesi

    Kredi başvurunuzun sonucuna göre gelir belgesi istenebilmektedir. Gelir belgesiz onaylanan krediler için belge teminine gerek bulunmamaktadır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    100.000 TL 36 Ay Vadeli

    İş Bankası

    Taşıt Kredisi 2. El

    %1,54 500,00 TL 3.828,16 TL 138.313,76 TL

    Akbank

    Taşıt Kredisi İkinci El

    %1,55 525,00 TL 3.835,62 TL 138.607,32 TL

    Garanti BBVA

    Taşıt Kredisi 2. El

    %1,60 525,00 TL 3.873,06 TL 139.955,16 TL

    Ziraat Bankası

    Taşıt Kredisi

    %1,59 500,00 TL 3.865,55 TL

    139.659,80 TL

        Taşıt Kredisi Şartları

        Araç alırken de başka tüketici kredilerinde bulunduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk koşulu 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra gene başka tüketici kredilerinde bulunduğu gibi belge ile gösterilebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi alabilmek amacıyla, ilk önce iş yerinizde en az 6 aylık bir zamanı doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi amacıyla başvururken yeterli çalışma zamanı çok mühimdir.

        Bu koşulları sağlamanız halinde bir başka mühim koşul ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle alakalı düşünce edinmesini gerçekleştiren kredi notu, kredi alabilmeniz amacıyla en mühim kriter. Diğer tüketici kredilerinde bulunduğu gibi vasıta kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üzerinde olması beklenir.

        Taşıt kredisi müracaatı esnasında devam eden bir borcunuz varsa, bu hal kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi derli toplu gerçekleştirmiş olmanız çok büyük ehemmiyet arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza özellikle ilgi ederler.

        Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el vasıta olması da krediye tesir eden bir başka faktör. Bu yüzden her iki kredi türü amacıyla bankalar değişik yollar izleyebilirler. Mesela ikinci el vasıta kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genelde 5 yaşındaki vasıtalara kadar verilmektedir. Fakat birtakım bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu ayrıntıyı unutmamanızda yarar vardır.
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        Haberler Ekonomi 10 yaşa kadar 2. el araba almak isteyenler dikkat: Resmen duyuru yapıldı!
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