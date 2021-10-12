Maddi zorluklarla boğuşan ailelere aylık devlet desteği resmen açıklandı! Başvuran her ay bu ödemeyi anında alıyor…

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Evde bakım parası alabilmek isteyenlerin ikamet ettikleri yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Gerekli belgeleri gerçekleştiren ve şartlara uyan herkes bu destekten yararlanabiliyor.

Evde bakım maaşı almak için başvuru alanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait tüm il ve ilçe temsilcilikleridir. Gerekli belgeler ve evraklar, kaymakamlıkta bağlı olunan il ve ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilir.

Başvuru işlemi, bakıma muhtaç kişi bölgeye gidemeyeceğinden, bakım veren kişiler tarafından yapılabilir. Ancak bakıma muhtaç kişinin kimlik belgesi ve gerekli evrakları ile birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Bakıma muhtaç kişi adına başvuru işlemi, sadece aile bireyleri ve mahkeme kararı varsa, karara ilişkin belirlenen vasi tarafından yapılabilir.