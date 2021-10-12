Maddi zorluklarla boğuşan ailelere aylık devlet desteği resmen açıklandı! Başvuran her ay bu ödemeyi anında alıyor…

İhtiyaç sahibi ve muhtaç vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği yardımlardan biri de senede 12 defa hesaplara yatırılan 1800 TL tutarında destek ödemesi. Şartları taşıyan ve müracaatta tespit edilen her bireyin alabildiği bu destek, evde hastası olana, bakıma muhtaç olanlara, engelli hasta bakanlara veriliyor. Aylık olarak yatan bu destekle çoğu aile gereksinimlerini giderebiliyor, fatura ve borç ödemelerini yapabiliyor. İşte devletin karşılıksız ve geri ödemesiz her ay maaş sunar gibi ödediği desteğe dair bütün detaylar…
EVDE BAKIM PARASI
Muhtaç şahıslara verdiği evde bakım parasını her ay alabilmek amacıyla birtakım şartlara ideal olmak gerekiyor. Bunlar;
Engellinin en az yüzde 50 seviyesinda engeli olduğuna dair sağlık kurulu raporuna sahip olması. Daha doğrusu, engellinin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" ibaresinin yer alması zira yüzde 50'den daha düşük bir engellilik seviyesi saptanması halinde evde bakım parası verilmiyor.
Sağlanması gereken bir başka şart da hanenin gelir seviyesi olarak belirtiliyor. Evde bakım parasının alınabilmesi amacıyla engellinin varolduğu hanede şahıs başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması koşulu mevcut.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Evde bakım parası alabilmek isteyenlerin ikamet ettikleri yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Gerekli belgeleri gerçekleştiren ve şartlara uyan herkes bu destekten yararlanabiliyor.
Evde bakım maaşı almak için başvuru alanları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait tüm il ve ilçe temsilcilikleridir. Gerekli belgeler ve evraklar, kaymakamlıkta bağlı olunan il ve ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilir.
Başvuru işlemi, bakıma muhtaç kişi bölgeye gidemeyeceğinden, bakım veren kişiler tarafından yapılabilir. Ancak bakıma muhtaç kişinin kimlik belgesi ve gerekli evrakları ile birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Bakıma muhtaç kişi adına başvuru işlemi, sadece aile bireyleri ve mahkeme kararı varsa, karara ilişkin belirlenen vasi tarafından yapılabilir.