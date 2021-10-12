Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den yılın fırsatı! Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce konut satışı yapılacak

Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi suretiyle ideal evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam vakitli olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ'nin asıl hedefi ülkemizde süratle artış gösteren nüfusa ideal fiyatlı evler yaparak her bireyin ev sahibi olmasını sağlamaktır. TOKI kura esnasından evin size çıkması halinde size verdiği tarihlerde kura esnasında tespit edilen konut amacıyla peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi bu halde sözleşmenin de imzalanması gerekir.
TOKİ ŞEHİR DAĞILIMLARI
TOKİ kuralı konut satışı ile Afyon'da 253 daire,
Elazığ'da 60 daire,
İzmir'de 282 daire,
Kilis'te 94 daire,
Konya'da 7 daire,
Muş'ta 258 daire,
Şanlıurfa'da 265 daire satacak.
En güncel ödeme planlarına bakıldığında en düşük taksit ödemeleri 525 TL'den başlıyor.
Listeler arasında aylık 820 TL, 975 ve 1000 TL üzeri taksitler de bulunuyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Kura amacıyla adını yazdırmak isteyen kişilerin kura tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılıyor. TOKİ hizmetleri üzerinden kuralı konut satışları amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar ön müracaatlarını e-Devlet'ten tamamlayacaklar. Ön müracaatların kabul edilmesi amacıyla Ziraat Bankası yada Halkbank şubelerine müracaat ücretleri yatırılıyor. En sonucunda ise kurada ismi çıkanlar konutlar almaya hak kazanıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.