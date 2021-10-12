Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.10.2021 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2021 14:10
    ABONE OL

    Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den yılın fırsatı! Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce konut satışı yapılacak

    Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce ev satışı yapılıyor. Ekim ayında 7 değişik proje ile konut satışı gerçekleştirileceğini duyuran TOKİ en güncel ilanları da sitesinde yayımladı. Bütün ilanlar arasında göze çarpanı ise İzmir satışları oldu. TOKİ'den ev alabilmek isteyenler amacıyla peşin ödeme ya da bir oran peşinat ödemesi geri kalan borcun taksitlendirilmesi şeklinde ödeme planları oluşturuluyor. 17 Ekim'e kadar geçerli olacak konut satışlarına dair detaylar haberimizde. Kura amacıyla adını yazdırmak isteyen kişilerin kura tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den yılın fırsatı! Aylık 820 TL taksitlerle...

    Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan ailelerin konut edinmesi suretiyle ideal evler satan bir kurumdur. 81 ilde tam vakitli olarak çalışan bir çalışma sistemleri vardır. TOKİ'nin asıl hedefi ülkemizde süratle artış gösteren nüfusa ideal fiyatlı evler yaparak her bireyin ev sahibi olmasını sağlamaktır. TOKI kura esnasından evin size çıkması halinde size verdiği tarihlerde kura esnasında tespit edilen konut amacıyla peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Tabi bu halde sözleşmenin de imzalanması gerekir.



    TOKİ ŞEHİR DAĞILIMLARI

    TOKİ kuralı konut satışı ile Afyon'da 253 daire,

    Elazığ'da 60 daire,

    İzmir'de 282 daire,

    Kilis'te 94 daire,

    Konya'da 7 daire,

    Muş'ta 258 daire,

    Şanlıurfa'da 265 daire satacak.

    En güncel ödeme planlarına bakıldığında en düşük taksit ödemeleri 525 TL'den başlıyor.

    Listeler arasında aylık 820 TL, 975 ve 1000 TL üzeri taksitler de bulunuyor.

    BAŞVURU İŞLEMLERİ

    Kura amacıyla adını yazdırmak isteyen kişilerin kura tarihine kadar başvurmaları gerekiyor. İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılıyor. TOKİ hizmetleri üzerinden kuralı konut satışları amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar ön müracaatlarını e-Devlet'ten tamamlayacaklar. Ön müracaatların kabul edilmesi amacıyla Ziraat Bankası yada Halkbank şubelerine müracaat ücretleri yatırılıyor. En sonucunda ise kurada ismi çıkanlar konutlar almaya hak kazanıyorlar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye vatandaşı olmak,

        Birinci derece akrabalarınızın bir konut sahibi olmaması

        Başvuru yapacağınız şehir de en az 1 senedir yaşıyor olmanız,

        Daha önce TOKİ aracılığı ile ev almamanız gerekiyor.

        Her aileden sadece bir başvuru gerçekleştiğini de unutmamanız gerekir. Birden fazla başvuruyu kabul etmeyen TOKİ, şehit, gazi ve engellilere öncelik tanımaktadır. Bu hakkınızı iyi bir şekilde kullanmanız da yarar var.

        GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        TOKI başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, gerekli olan evrakları da hazır etmesi gerekiyor. Bu belgeler hazırlandıktan sonra TOKI sizi kuraya dahil eder. Eksiksiz bir şekilde evrakları hazırlayarak teslim etmeniz gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bu belgeler;

        Kimlik fotokopisi

        Engelli kişiler için sağlık durumunu belirten heyet raporu, şehir aileleri için hak sahipliği belgesi

        Emekli vatandaşlar içinde emekli kimlik belgesi gerekir.

        Bu belgeleri hazırlayıp kayıt formu doldurarak kuraya katılmaya hak kazanmış olursunuz. TOKİ de ev almaya karar verenlerin şehir aileleri için öncelik verildiğini unutmaması gerekir. Emekli vatandaşlar için de TOKI projelerinin bir kısmı onlara ayrılır. Emekli vatandaşlar kuraya çıkmazsa tekrar kuraya katılabilirler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
        Haberler Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den yılın fırsatı! Aylık 820 TL taksitlerle birçok şehirde yüzlerce konut satışı yapılacak
            SON DAKİKA