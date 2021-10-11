Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Süper emeklilik duyuruldu! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur! İşte emeklilik için formül

TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.

TOPLU PARA ÖDEYENLER ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?

İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek 4B'li çalışanlarla aynı koşulda emekli olmaktadır. Emekliliğin ne vakit gerçekleştiği ilk sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 30 Nisan 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran bayanlar ve erkekler 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar. Daha evvelce hiç çalışması olmayıp ilk defa bu sene isteğe bağlı sigorta yaptıranlar 9000 prim günüyle bayan ise 64, erkek ise 65 yaşında emekli olabilir.

İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle de emekli olmak mümkün. Bu halde daha az emekli aylığı bağlanır. Bu sene ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran bayan ve erkekler 5400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.