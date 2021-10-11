SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! Verilen tüm maaşlar taban olarak...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.

Halen 3 bin 275 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise Ocak ayında 3 bin 512 lira olacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

OCAK/TEMMUZ

SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275