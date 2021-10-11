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    • Ekonomi
    • 11.10.2021 16:52
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    • 11.10.2021 16:59
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    SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! Verilen tüm maaşlar taban olarak...

    Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaşın son günlerde takip ettiği gelişmelerden birisi 2022 senesinin Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı oldu. 2022 ve 2023’te, 6 aylık dönemler durumunda gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek. Toplu sözleşmede enflasyon farklarının nasıl belirleneceği de yer aldı. Böylece görevdeki memurlar da emekliler gibi 2022 senesinde toplam yüzde 12, 2023 senesinde da toplam yüzde 14 zam alacaklar. Oluşacak enflasyon farkı da bu zamların üstüne eklenecek.

    takvim.com.tr
    2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla bekledi

    13.2 milyon vatandaş can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 senesi amacıyla yeni zam! Bütün maaşlara en az... SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler yeni seneye odaklandı. 2022 senesinin ilk haftanda zamlı maaşları belli olacak emekliler son açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Son belirtiler bilgilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 5.21 olacak. Milyonların can kulağıyla takip ettiği ilerlemeler önümüzdeki senenin ilk günlerinde netlik kazanacak ve emekliler yeni seneye zamlı maaşla başlayacak.

    YENİ YIL ZAM İPUÇLARI

    Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1

    Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Bu tahminin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.21 çıkması gerekiyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Memur emeklilerine ise 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21'lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 7.21'e ulaşacak.

        MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

        Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.

        Halen 3 bin 275 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise Ocak ayında 3 bin 512 lira olacak.

        EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

        OCAK/TEMMUZ

        SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624

        SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627

        BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912

        BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802

        EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275

        SON 3 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI İLE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA!

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon raporu ile son 3 aylık enflasyon rakamı belirlenmiş oldu. Açıklanan rakamlara göre;

        2021 yılı Temmuz ayı Enflasyonu TÜFE Ortalaması % 1.80

        2021 yılı Ağustos ayı Enflasyonu TÜFE Ortalaması % 1.12

        2021 yılı Eylül ayı Enflasyonu TÜFE Ortalaması % 1.25 olarak gerçekleşti.

        Son 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 4,23 olarak gerçekleşirken bu da yüzde 1,23 oranındaki maaş zammının garanti olması manasına geldi. Bundan sonra TÜİK doğrultusundan açıklanacak olan Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları da bu rakama ek edilerek yüzde 5 oranındaki maaş zamına ek edilecek.

        Böylelikle 15 milyon memur ve emekli amacıyla Ocak ayı ayının ilk 6 aylık döneminde alacakları zamlı memur maaşları ve emekli maaşları hesaplanmış olacak.
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        Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! Verilen tüm maaşlar taban olarak...
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