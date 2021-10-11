SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! Verilen tüm maaşlar taban olarak...

13.2 milyon vatandaş can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 senesi amacıyla yeni zam! Bütün maaşlara en az... SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler yeni seneye odaklandı. 2022 senesinin ilk haftanda zamlı maaşları belli olacak emekliler son açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Son belirtiler bilgilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 5.21 olacak. Milyonların can kulağıyla takip ettiği ilerlemeler önümüzdeki senenin ilk günlerinde netlik kazanacak ve emekliler yeni seneye zamlı maaşla başlayacak.
YENİ YIL ZAM İPUÇLARI
Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1
Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Bu tahminin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.21 çıkması gerekiyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Memur emeklilerine ise 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21'lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 7.21'e ulaşacak.