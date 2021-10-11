Bankada para birikimi olan sevinçten havalara uçacak! Çığır açan teklif! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?



ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.