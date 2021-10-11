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    • Ekonomi
    • 11.10.2021 16:19
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    • 11.10.2021 16:19
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    Bankada para birikimi olan sevinçten havalara uçacak! Çığır açan teklif! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Mevduat faiz oranları sık sık bankalar doğrultusundan güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış sürüyor. Hal bu tür olunca para birikimi olan vatandaşlar en iyi getiriyi gerçekleştiren yeri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının beraberinde mevduat hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Firmalar ise müşterilerinin ilgisini çekecek olan oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Mevduat hesabı açmak isteyenler amacıyla son oranları kapsamlı bir şekilde derledik.

    Bankada para birikimi olanın ağzı kulaklarına varacak! Çığır açan teklif!

    Birikmiş paranız bankada varsa yaşadınız! Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının gelmesiyle eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanmaya başladı. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek sundu. Araştıranlar amacıyla yazımızda bütün oranları derledik.

    16.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 253,19 TL

    Alternatif Bank

    VOV Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 253,19 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Enpara.com

    Vadeli Hesap

    Faiz: %15,00

    Net Kazanç: 199,89 TL

    Fibabanka

    Kiraz Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 253,19 TL

        ING

        E-Turuncu Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 253,19 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %18,50

        Net Kazanç: 246,53 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %18,25

        Net Kazanç: 243,20 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz: %6,00

        Net Kazanç: 79,96 TL


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        Haberler Ekonomi Bankada para birikimi olan sevinçten havalara uçacak! Çığır açan teklif! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
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