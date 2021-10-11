Bankada para birikimi olan sevinçten havalara uçacak! Çığır açan teklif! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Birikmiş paranız bankada varsa yaşadınız! Parası olan vatandaşlar katbekat mevduat hesaplarıyla birikimiyle ekstra kazanç sağlayabiliyor. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının gelmesiyle eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanmaya başladı. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek sundu. Araştıranlar amacıyla yazımızda bütün oranları derledik.
16.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: %15,00
Net Kazanç: 199,89 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL